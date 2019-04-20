iOS上的Siri快捷指令等功能也要搬上macOS

看来未来的macOS和iOS势必走向融合。

随着 macOS 10.15 和 iOS 13 的临近，苹果已经做好 macOS 和 iOS 前期统合的准备，首先启动的是第一方应用系列跨平台移植。据外媒最新报道，预计今年 6 月份的 WWDC 上会为 macOS 10.15 推出 Siri 快捷指令（Siri Shortcuts）和屏幕时间（Screen Time）等功能。Siri 快捷指令和屏幕时间都是 iOS 12 中引入的主要功能：其中快捷指令允许用户为 Siri 创建自定义语音指令，并可以与第三方 App 组成指令宏。macOS 上，用户依然需要从 App Store 下载该应用。需要注意的是，只有采用 Marzipan（苹果跨平台框架）的应用才能获得 macOS 上的 Shortcuts 支持。苹果将在这届 WWDC 提供针对 Shortcuts 的新 SDK，让 iOS 开发者尤其是 iPad App 开发者可以更轻松地将应用跨至 Mac 并适用最新功能。

屏幕时间则可以供用户查看在各个应用中花费的时间，并且对特定应用或特定类别（比如社交类）设置限制时间，家长也可以使用屏幕时间为孩子设定限制。macOS 的屏幕将通过系统偏好设置实现。另外，消息还称 macOS 10.15 还将带来 iOS 上的 iMessage 动画特效。早前有关 macOS 10.15 的传闻还包括：一个重新设计的 Book 应用，独立的播客、音乐和电视应用，以及 Apple Watch for Mac 的身份识别扩展等等。就目前看来，下个版本的 macOS 和 iOS 主要变化方向之一就是走向融合。

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