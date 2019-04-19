watchOS 6愿望清单：你期待WWDC上看到什么呢？

说说你最想要的Apple Watch新功能是什么。

Apple Watch Series 5 硬件的消息少之又少，而 watchOS 6 的传闻则更为稀疏。Apple Watch 在苹果的改进下变得更专注于健康和健身功能，也有了更多的独立性。苹果 WWDC 将于 6 月 3 日在加利福尼亚州圣何塞举行，届时 watchOS 6 会首次公开亮相。我们之前列出的许多愿望最终都得以实现——比如在健身应用中添加不同的活动、重新安排控制中心、改进 Siri wave 表单，以及一个独立的播客应用等等。那么我们应该期待在 watchOS 6 中看到什么呢？watchOS 6 可能将包含一个手表专门版的睡眠追踪功能，或者像 iPhone 中的 Clock 应用的睡眠功能，包括睡眠时间、闹钟时间等的设置提醒。

Apple Watch 目前需要第三方 App 支持才能实现睡眠追踪，考虑到苹果在可穿戴设备上对健康和健身的关注，迟迟不加入原生睡眠追踪这一点让人觉得疑惑。幸好 Apple Watch Series 4 已经可以监控用户的心率和运动状况，这是睡眠追踪功能的关键，所以苹果只需要在软件和系统上对该功能进一步支持即可，我们希望这一目标能够实现。Workout 应用是 Apple Watch 中最常使用的程序之一。Workout（体能训练）能够给用户提供足够的锻炼数据，例如跑步的总路程、跑步开始时间和停止时间等。此外该功能可能升级为自动检测锻炼开始或者停止运动的提醒设置功能，并且自动感应设置需要满足心率和位置跟踪的功能支持。目前 Workout 可以提醒的体能训练类型有：室内步行、户外步行、室内跑步、户外跑步、椭圆机、划船机、泳池游泳、开放水域游泳。但我想这些应该远远不够，随着 Apple Watch 的应用范围变得更广，可用于跟踪的活动应该越来越多。

我们希望苹果对运动追踪功能做得更深入一些，同样的，可提供的指标和反馈也更多。就如跑步的标准已经细化到配速、步频数据，我们希望其他运动的指标也可以继续细化，让用户对自己的锻炼和体能情况有更详细了解，这样 Apple Watch 既可以作为一个运动追踪器，也可以作为一位“虚拟教练”来使用。新一代 watchOS 并不一定能够解决这个，但我们真的希望有更多的应用程序可以在 Apple Watch 平台上使用。虽然目前 Apple Watch 也有不少实用的 App，但和 iOS 相比差得太远了，而这在一定程度上是有道理的，因为更小的外形和屏幕意味着我们在 Apple Watch 上能做的事情比要 iPhone 更少，开发者们对 watchOS 的兴趣也远远未被激发出来。苹果想让 Apple Watch 成为一款多功能设备，就要让它有更多 App 可用，现在的 Apple Watch 使用范围实在有限，相信绝大部分的用户仅止于用它来看时间、健身、接收简短信息。

苹果可能需要从平台开发的层面上去解决 watch 端 App 太少的问题，比如推出统一便捷的开发工具等。健身竞赛是一个相当有趣的功能，用户可以向好友发起健身挑战，来一场为其 7 天的竞赛。我们建议苹果还可以为这场竞赛加入互动：当你的好友正在进行锻炼时，你会收到相应的锻炼提醒，这对于那些想要拿到竞赛徽章的健身爱好者来说简直就是一顿有力鞭策：“你的好友 XXX 已经开始锻炼了！看看你在干什么。”——让用户获得即刻开始锻炼的动力，而且和好友间的比赛更具争夺和追赶意味，这才像一场竞争。

从第一代 watchOS 我们就开始期待这一特性了，但现在还没有实现。没实现不代表没可能，我们希望 6 月份的时候苹果能宣布 watchOS 6 开放支持第三方表盘。当然，现有的原生表盘基本都很好看，但数量太少了，也难以跟上用户们个性化时尚化的品位。尤其在拿 watchOS 表盘与谷歌 WearOS 系统众多的表盘选择相比，你就会发现，表盘之所以能成为 WearOS 颇具吸引力的特性之一，全都归功于第三方开发者的努力。至于原生表盘的设计，据外媒推测将纳入一些新功能包括：使用 Siri 发送消息、Control Center、重新排列图标、独立的 Podcast 以及警报/闹铃自定义调节等。

我们希望看到苹果在 Apple Watch 提供的另一个功能是能够在手表上查看 iPhone 的电池电量。这样的话，只要戴着手表，就不需要特意从口袋里、书包里或者另一个房间里拿来 iPhone 并亮屏来看看还剩多少电量。特别是外出的时候，我们通常会交替出现频繁地用 iPhone（拍照或导航）——长时间不用 iPhone（专注于赶路或者做事情）这两种情况，不管哪种情况，手机电池状态都是你要关注的。这一功能同样可以通过第三方软件实现，但它其实最应该作为 watchOS 系统的标配功能出现。

也许这永远不会发生，苹果让你购买苹果设备的目的就是要将你圈进苹果生态。但生态圈不一定非得是完全封闭的，就想苹果自身也在一点点开放一样。Apple Watch Series 4 是目前市面上最好的智能手表之一，只兼容 iOS 设备让其收到了明显的限制。WearOS 和其他智能手表平台都同时兼容 iOS 和安卓系统，让所有人都能使用，也让那些并非某个操作系统死忠粉用户有更多的选择，使用起来也更容易。苹果或许也可以考虑效仿竞争对手的做法，向所有人开放使用 Apple Watch 的权利。毕竟可穿戴设备应该有更开阔的未来。基于过去的规律来看，watchOS 6 基本确定会在今年 6 月的 WWDC 2019 开发者大会上亮相，WWDC 后数小时内以测试版的形式分发给开发者，最终的正式版在 9 月左右更新。watchOS 6 将兼容 Apple Watch Series 4、Series 3 和今年全新发布的 Apple Watch Series 5（其中 Series 5 很可能与正式版 watchOS 6 同时发布)。watchOS 6 也有可能兼容 Apple Watch Series 2，但基本上不会兼容 Series 1 和第一代 Apple Watch 了。





以上只是我们想要在 Apple Watch 上看到的新功能的一部分，如果下一个版本的 iOS 和 macOS 出现较大功能变化的话，那么 watchOS 6 也会有一些相对应的改进。当然，还有很多新特性是跟着 Apple Watch Series 5 一起到来的。说说你最想要的 Apple Watch 新功能是什么吧？

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。