iPhone前置镜头或在今秋升级 提至1200万像素

2019-04-19 09:47:48
Ruins
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并且被涂黑。



知名分析师郭明錤今天表示，苹果计划在 2019 年将 iPhone 的前置摄像头从 700 万像素升级到 1200 万像素。

另外，传言中的三摄像头系统将用于 6.5 英寸和 5.8 英寸的 OLED iPhone 上，而且这两款高端机型还将配备索尼独家供应的 12MP/1um CIS 与 5P/f2.2 镜头。

超广角镜头和前置镜头都用上黑色涂层，与周围的边框更好地融合，使得外观上更为统一。

郭明錤的研究报告再次表明，6.1 英寸 iPhone XR 的升级产品今年将采用双摄像头系统。同样，新 iPhone XR 的前摄也将提升至 12MP CIS+5P 镜头。

 


▲ 郭明錤预测的2019年iPhone阵容


郭老师所提到的黑色镜头涂层比较有意思，目前 2019 年 iPhone 最大的传言就是会采用浴霸造型的三摄像头系统，但视觉美感上令人堪忧，而黑色涂层可以帮助摄像头突起部分更好地隐藏起来。在前置摄像头上添加相同的黑色涂层也将进一步增强 iPhone 的无缝外观。从另一个角度来说，这也暗示着苹果（以及分析师自己）也觉得「前刘海」跟「后浴霸」并不好看，需要在设计上进行弥补就对了。

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