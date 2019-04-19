只影响世界 不影响地球：苹果走在环保前列

越是先进的产品，对环境的影响也越小。

今天，苹果发布 2019 年环境责任报告，展示了其在可持续发展和节能环保方面所做出的成绩。同时，苹果官网的 Apple GiveBack 旧机回收折抵已经正式更名为 Apple Trade In 换购计划，截止日期为 2019 年 4 月 30 日，不过具体的换购价格和内容未变。报告中称，苹果在产品原料和生产工艺方面也从未停下创新的脚步，将对地球环境的低影响，作为衡量产品表现的新标准。再生材料方面，苹果研发了全新合金，可以反复回收利用，而无损于它原本的优异特质。新款 MacBook Air 和 Mac mini 采用 100% 再生铝金属机身，既满足对坚固和美观的追求，也解决了普通的再生铝金属在每次回收利用时会累积杂质的问题。iPhone 主板焊料采用 100% 再生锡，其性能表现与新开采出来的锡完全一样，通过在使用再生锡，2019 年将可减少锡矿开采 29000 吨以上。在 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 中，有 40 种以上的组件含有再生塑料；而苹果产品包装中的木纤维 100% 来自于循环再生的木纤维或是负责任管理的森林。节能减排方面，今天苹果产品的能效比 2008 年时提升了 70%，这既有益于每一位用户，也有益于我们的环境。苹果表示，凭借创新的电源设计，iMac Pro 在睡眠模式和关机状态下耗电量降低了 40%1；配备视网膜显示屏的 MacBook Air 在睡眠模式下需要的电力仅为初代机型的三分之一；11 英寸 iPad Pro 的能效也远超超越能源之星的要求。材料回收利用方面，苹果现已利用自研的拆解机器人 Daisy 来拆解 15 种不同的 iPhone 机型，回收其他回收机构无法处理的材料，而且回收品质更高。配合 Trade In 换购计划，折抵的设备越多，就有越多的材料可被用到新设备中。例如，从 iPhone 中回收的大部分铝金属将成为 MacBook Air 100% 再生铝金属机身的一部分，而从 iPhone 电池中回收的钴可用于制造崭新的电池。

不久前，苹果还宣布已有 44 家供应商承诺以 100％ 可再生能源生产特定苹果产品，其中包括大猩猩玻璃制造商康宁， Face ID 模块供应商 Finisar， A系列芯片制造商台积电，苹果手表制造商广达电脑（Quanta Computer），AirPods 组装商 Luxshare，以及 iPhone组装商富士康、和硕（Pegatron）和纬创（Wistron）。去年，苹果宣布旗下全球设施包括零售店、办公室和数据中心，都已实现使用 100％ 的可再生能源。为迎接 4 月 22 日地球日，全球 Apple Store 将举办以环保为主题的活动，并在 App Store 展示相关的故事、应用和游戏，Apple Watch 上也会开启地球日挑战，以此向更多人宣传尊重地球，保护生态环境的理念。

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