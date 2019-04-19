为与高通和解 苹果可能付出了60亿美元的代价

利益场上哪有永远的敌人，也没有永远的朋友。







本周早些时候，苹果和高通达成和解，终止全球范围内的诉讼，并重新开始合作。据悉苹果向高通支付了一笔和解款，但两家公司都对其守口如瓶。现在，分析师试图衡量这笔交易的细节。



瑞银（UBS）分析师 Timothy Arcuri 今天的投资者报告中表示，作为和解协议的一部分，苹果可能向高通支付了 50 亿—60 亿美元。而根据此前报道，苹果及其供应商一直以不合理收费为由扣留高通的专利使用费，该笔费用可能超过 70 亿美元。



此外，瑞银估计，苹果还将向高通支付每部 iPhone 8-9 美元的专利使用费，如果是这样的话，那么新达成的协议甚至比以往每部 iPhone 7.5 美元的授权费还高，这对高通是明显有利的。



这场重修于好的合作很难判定谁是赢家，苹果可以顺利获得并使用高通的 5G 基带芯片，但 8-9 美元的专利使用费或许也埋下了下一次利益冲突的祸端。



这些都源自于分析师的评估，我们或许可以通过苹果晚些时候的季度财报来解读出更多信息，评判此次合作交易对其带来的影响。

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