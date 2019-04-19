Apple Watch能在macOS 10.15上解锁一切

Mac解锁、验证、支付都能在手表端实现。





苹果在 iOS 设备和部分 Mac 设备中加入了 Face ID 和 Touch ID 等生物识别认证方式，推出多种方法来促进强密码的使用。现在，苹果正准备扩展 Apple Watch 身份验证，不仅仅是用来解锁 Mac。



目前，苹果已经推出了配备 Touch ID 的 MacBook Pro 和最新的 MacBook Air，用户通过触控条上的 Touch ID 验证，就可以授权 Apple Pay 支付，自动填充用户名和密码，以及(更高级的用户)在终端中使用 sudo 命令时进行身份验证。



另外，Apple Watch 也成为了 Mac 身份验证的机制之一，苹果在 watchOS 3 和 macOS Sierra 中加入了 Apple Watch 解锁 Mac 的功能，用户可以在佩戴 Apple Watch 期间即刻访问 Mac 电脑，不必输入密码。



从 macOS 10.15 开始，苹果会使 Mac 上的 Apple Watch 认证更进一步。据熟悉 macOS 开发的消息人士透露，macOS 10.15 将可以使用 Apple Watch 完成其他验证操作，而不仅仅是解锁 Mac。



尽管尚不清楚究竟支持哪些操作，但据称目前使用 Touch ID 进行身份验证的所有操作都可以通过 Apple Watch 实现，也就是包括密码验证和 Apple Pay 支付。当然，用户需要预先在 watchOS 上设置授权（类似于当前的 Apple Pay 确认）才能使用这些功能。



苹果将在今年 6 月份的 WWDC 大会上公布下一个主要版本的 macOS、iOS 和 watOS，目前我们已经为大家爆料了一些新系统的亮点功能，请持续关注。

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