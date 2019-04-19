2019年iPhone拥有强大AI 性能超过大部分笔电

让我们期待A13芯片的表现。







来自外媒 9to5mac 的预测，2019 年 iPhone 的性能将比现有 iPhone XS/XS Max 实现进一步提升。其内置的 A13 芯片使用台积电 7nm 极紫外光刻（EUV）的新工艺，晶体管数量几乎与 A12X（用于 iPad Pro）相同，而苹果可能会将 CPU 中原本的 2 个性能核心 + 4 个能效核心，升级为 3 个性能核心 + 4 个能效核心。



近年来，苹果 A 系列芯片的单核 CPU 性能提升非常稳定。A13 芯片通过一些架构调整以及更好的峰值速率来提高 CPU 性能，所以有可能看到 A13 单核跑到 5,200 分，多核性能则难以预测，可能高达 16,000 分。这将超过现有的安卓手机，甚至大多数轻薄笔记本电脑的处理速度。



由于内存带宽的限制，A13 在 GPU 的提升有限，可能会被高通的新骁龙超越。





而苹果将利用大约 40% 以上的芯片性能来大幅加强 AI。去年，苹果在 A12 中改进的神经引擎远超预期，A11 的神经引擎实现每秒 6000 亿次运算，而 A12 的速度提高了约 8 倍，达到每秒 5 万亿次运算。预计到 A13，神经引擎会在 A12 基础上继续实现 3 到 5 倍的改进，有望达到或接近每秒 20 万亿次运算。从苹果对神经引擎的利用可以看出，从拍摄更好的照片和视频，到增强现实的应用，再到 Siri 的发展，机器学习和人工智能始终是 iPhone 体验的关键部分。所以让 A 系列芯片更侧重于人工引擎的增强，这是一个合理的路线。另一个难以进行基准测试的关键组件是图像信号处理器，图像信号处理器主要用于处理来自相机传感器数据，苹果每年都在这方面大量投资。它与神经引擎和 GPU 结合使用，可以有效提高照片和视频质量。预计苹果今年将对其再次改进，有望成为首个支持新 AV1 格式编码和解码的硬件——如果你不知道这意味着什么，只要知道大多数网络视频可能会在几年内过渡到这种新的视频格式就好了。

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