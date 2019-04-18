微软旗下赛车游戏《极限竞速》即将登陆iOS

竞速游戏迷们请系好安全带。





微软旗下Turn 10 工作室发布了面向 Windows 10 PC 和移动设备用户的《Forza（极限竞速）》系列游戏—《Forza Street》，目前这款游戏已经可以通过微软商店免费下载。此外，该工作室还计划将该游戏推广到 iOS/Android 平台，设计理念是“在任何时间、任何地点都能游玩”。





《Forza Street》以微软大名鼎鼎的《极限竞速》IP 为题材，由 Turn 10 工作室和英国工作室 Electric Square 合作开发。移动版将完整收录 PC 版内容，带来超过数百种炫酷车型，玩家针对赛车可以自由的进行定制和改装，在开放式的世界中玩家能够驾驶自己的爱车自由的驰骋，在手机端也能够体验到极致画质所带来的极限竞速快感。据悉，游戏采用了简化的操控方案，专注于增压、油门和刹车的控制，更方便触屏操控。同时在本作游戏模式方面，除了有一分钟一局的街头狂飙快速模式之外，还有故事模式等丰富内容让玩家们游玩体验。

Forza Street 游戏特色：1、收集、改装并驾驶超过 450 辆汽车；2、高度自由化的自定义系统还有媲美主机的画质；3、动态的天气变化，更有丰富自由的赛事可以自己来进行挑战，探索这个赛车世界；4、可以和其他的车手进行对战，还能够组建自己的车队来进行比赛。《Forza Street》预计在 2019 年年中登陆 iOS 和 Android，提供免费下载。

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