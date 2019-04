苹果将用新App取代「查找我的iPhone」功能

据称还要推出相关的硬件产品。

苹果正在开发一款新的应用程序,它将整合并取代 Find My iPhone(查找我的 iPhone)和 Find My Friends(查找我的朋友)两项功能,应用代号为“GreenTorch”,目前正在由工程师进行测试。9to5Mac 最先报道了这一消息,和此前透露 macOS 10.15 新应用“Sidecar”应该出自同一消息源。“GreenTorch”将统一原有的查找用户设备功能,即便是在没有连接到 Wi-Fi 或蜂窝网络的情况下也可以对设备进行追踪,并且是跨 iOS 和 macOS 平台的 App。“GreenTorch”支持与家人、与任何朋友分享自己的位置,支持向他人发出位置共享请求。当用户共享他们的位置时,iOS 或 macOS 会自主创建通知,并在接收共享的用户到达或离开该位置时发出提醒。所有来自用户的设备——以及家庭成员设备都将采用这个统一的应用程序来定位,包括 Airpods 等配件。当某一设备进入“丢失模式”,可以通过 App 发出类似警报声,就像 Find My iPhone(查找我的 iPhone)一样。

除了应用之外,消息称苹果还在开发一个新的配件产品,开发人员将其暂命名为“B 389”。“B 389”是一个实体追踪器,它像标签一样可以贴到任何其他物件上比如你的耳机、钱包、钥匙、雨伞等等,就像目前市场上很多第三方推出的防丢追踪器功能一样,“B 389”实体标签可以在靠近 iPhone 后与用户的 iCloud 帐户配对。这样,当你的设备离追踪器太远时,用户将能够收到通知提醒,防止某些物品被遗忘或者被人拿走。你可以在 iPhone 上为它添加“白名单”,也就是一些自动忽略的位置列表,比如在家里、在办公地点等等,这样即便是长时间把物品留在这些位置,也不会收到通知。追踪器的位置也可以与朋友或家人共享,用户将能够将他人的联系方式存储在追踪器中,当追踪器进入“丢失模式”时,家人和朋友也会接到相应的通知。苹果似乎想利用大量活跃的苹果设备,通过新的硬件和软件产品,创建一个广泛网络,帮助用户查找遗失和丢失的物品,为设备建立更高的安全保障。如果这一项目确实在行动中,那么它所具备的不仅仅是日常实用性,还有可能建立起依托于 iPhone 等大量智能设备的寻物和寻人网络,未来产生一些社会效应。据悉,苹果的跟踪器产品可能会在 9 月份与新的 iPhone 一起到来。而代号为“GreenTorch”的定位软件有可能在 iOS 下一个版本更新也就是 iOS 13 中出现。

