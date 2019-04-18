苹果有望继续更新iPhone 8 2020年3月推出

4.7英寸屏，A13芯片，单摄，约4300元。





来自供应链消息显示，苹果正准备更新基于 iPhone 8 设计的新款 4.7 英寸 iPhone。



报告还将这款新 iPhone 的主要配置和价格都预测了出来，包括配备 128GB 存储，新款 A13 芯片，单镜头相机，售价则为 650 美元（约合人民币 4300 元）。



新款 iPhone 在 2020 年 3 月份推出，主打中低端市场，该型号将保留苹果经典的 Home 键，继续沿用 Touch ID。机型设计和此前的 iPhone 8 类似。由于“额头”和“下巴”较大，整体上只略小于 5.8 英寸的 iPhone X/XS。



苹果在去年停售 iPhone SE，但关于 iPhone SE 2 的传言依旧存在并且关注度很高，可见还是有很多用户喜欢传统并且低价的 iPhone。而采用 iPhone 8 设计的配置升级版新机型，更主要是面向中低端市场，提升 iPhone 的整体性价比。由于 iPhone X 推高了苹果手机价格，iPhone XS 和 XR 系列同样价格昂贵，苹果将 iPhone 当奢侈品销售的策略并没有获得预想中的市场成绩，高价 iPhone 也不利于帮助其打开新兴市场。



苹果此前曾表示会重新考虑 iPhone 定价，并且从 iPad 产品线今年春季的推出新品就可看出，保留入门机型的更新正是顺应消费者需求之举，所以为 iPhone 保有一至两款入门型号的做法并不令人意外。





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