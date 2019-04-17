macOS 10.15新爆料：自带iPad屏幕扩展功能

可能是新版macOS最值得期待的功能之一。





最新消息显示，下一版本的 macOS 也就是 macOS 10.15 预计将添加一项令人惊喜的新功能，它可以将用户的 Mac 桌面扩展到第二台显示器以及 iPad 上，其功能与我们此前介绍过的 Duet Display 等第三方扩屏应用类似。



macOS 10.15 即将在苹果六月份举办的 WWDC 大会上公布，新的功能代号为 Sidecar，支持所有显示器扩屏，包括将 iPad 作为 Mac 的第二屏。利用这个功能，你可以无需任何第三方 App 或者配件，直接将 Mac 屏幕内容扩展到第二屏上，其对于 iPad 良好的兼容性，不仅能将常规 macOS 窗口拖到 iPad 上显示，还可以进行触屏操作甚至使用 Apple Pencil 进行书写绘画——直接把 iPad 变成 Mac 的 Wacom 绘图板——这个高级功能在 Duet Display 这样的应用中也能实现，但却要支付一笔昂贵的费用。





据称，Sidecar 使用起来比第三方 App 要简单许多，它会内置于 macOS 窗口界面的扩展选项中，用户可以在任何 Finder 或应用程序窗口中将鼠标悬停于绿色“最大化”按钮，随后即时弹出菜单，菜单中包括窗口全屏、平铺为分屏、发送到外部显示器这几个选项。苹果工程师们还在开发一些选项，例如类似于 Windows 上的窗口自动对齐等功能。macOS 原生支持 iPad 扩屏对于大多数拥有多款苹果设备的人来说应该是个好消息，我们将无需再购买一台高清显示器甚至不用再购买一块高端数码手写板，将手中的现有设备高效率地利用起来，享受苹果生态带来的无缝与便利。

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