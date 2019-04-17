英特尔退出5G基带战局 不再开发5G基带芯片

2019-04-17 08:28:31
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有人再度牵手，有人黯然离场。


英特尔发布官方新闻，宣布退出 5G 调制解调器业务，将重心回到 5G 网络基础设施上。

英特尔 CEO 罗伯特·斯旺（Robert Swan）表示：“我们对网络中 5G 和云的机会感到非常兴奋，但在智能手机调制解调器业务中，显而易见的是没有明确的盈利机会和正回报。”“5G 仍会是英特尔的战略重点，我们的团队开发了一系列有价值的无线产品和知识产权。我们正在评估我们实现我们创造的价值的选择，包括各种以数据为中心的机会，5G 世界中的平台和设备。”

在苹果和高通达成和解后短短几个小时，英特尔宣布退出 5G 基带业务。前两者的和解协议允许高通再次进入苹果 iPhone 供应链，成为英特尔尚未发布——并且永远不会再发布的英特尔 5G 基带的竞争对手。

尽管 iPhone 多年来一直依赖高通基带，但苹果在 2016 年开始和英特尔进行合作，试图摆脱对高通的依赖。英特尔的 iPhone 订单份额随着 iPhone 8/8 Plus 和 X 的增长而增长。然而即便是英特尔这样的巨头，面对 5G 基带的开发也经历了重重艰辛，XMM 8160 本预计将在 2019 年下半年首次亮相，并搭载在 2020 年新 iPhone 上，但本月早些时候的报道称英特尔无法按计划交付芯片的能力，而苹果对其“失去了信心”。


由于 iPhone 要求占据英特尔产能的最大份额，随着苹果与高通的重新合作，iPhone 5G 基带芯片有了新的供应选择，英特尔显然认为代价昂贵的 XMM 8160 已经没有必要继续发展。至此，英特尔 5G 基带芯片尚未走到市场就已被宣告死亡。
 

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