巨头互撕终止 2020年iPhone迎来高通5G基带

苹果和高通放弃所有诉讼，重新牵手。





4 月 17 日凌晨，苹果官方发布新闻稿，宣布苹果与高通已经结束所有诉讼，并重回合作关系。



新闻稿中称，两家公司通过协议，终止所有包括苹果合约制造商在内的正在进行的诉讼，由苹果向高通支付支付和解款。



此外，苹果和高通还达成了一项为其六年的许可协议，该协议自 2019 年 4 月 1 日起生效，包括两年的延期选择权和多年芯片组供应协议。



就在本周，苹果和高通还激烈地对簿公堂，并且就专利授权争议产生了将近 300 亿美元的“史上第一”赔偿款，媒体就在昨天还在详细地报道者两家水火不容的关系。和解的消息来的足够突然，让关注这一纠纷的人们措手不及。



和解消息发布后，高通股价上涨 20%，苹果股价上涨不到 0.5%。



而对于苹果的 5G iPhone 计划来说，这必定是个好消息，高通在 5G 基带上准备充分，技术领先，而苹果通过协议完全可以使用高通 5G 基带芯片，随着两家巨头的牵手，5G iPhone 的所有悬而未决都在一夜之间解决。

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