库克发推：苹果将捐款帮助重建巴黎圣母院

“我们为法国人民和世界各地的人们感到悲痛”。





4 月 16 日晚，苹果公司 CEO 蒂姆·库克发布推特表达了对巴黎圣母院遭遇火灾的痛心，并宣布将捐款支持巴黎圣母院重建，将珍贵的文化遗产留给后人。



库克推特全文：



“我们为法国人民和世界各地的人们感到悲痛，巴黎圣母院是希望的象征。令人放心的是没有人员伤亡。苹果将为重建工作进行捐赠，帮助后人恢复 Notre Dame（巴黎圣母院）的宝贵遗产。”



虽然苹果并未公布捐款数额，不过这家公司向来不吝于为慈善和救灾做捐助，并且库克也多次在不同场合中强调企业应该承担更多的社会责任。巴黎圣母院大火是全人类的损失，目前正有更多国际力量在为挽回这份损失出力



北京时间 4 月 15 日下午 6 时，法国拥有 800 多年历史的著名教堂巴黎圣母院突然失火。大火燃烧猛烈，塔尖已坍塌，左塔上半部被烧毁，部分重要的艺术品已经安全转移。有媒体预计灾后的巴黎圣母院修复需要 10 年时间，其间损失将超 177 亿元人民币。中国社会科学院旅游研究中心学术顾问刘德谦对新京报记者表示，这次巴黎圣母院的不慎失火，是人类文化遗产的重大损失，对旅游者来说，除了悲痛之外，也是一个莫大的遗憾。



此前，法国亿万富翁、国际奢侈品集团开云的董事长兼 CEO 弗朗索瓦·亨利皮诺特在一份声明中承诺，将捐款 1 亿欧元用于重建巴黎圣母院。同样出自法国的奢侈品巨头 LVMH 集团也将出资 2 亿欧元（约合 15.2 亿元人民币）修复巴黎圣母院。



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