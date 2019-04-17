Apple Music「为你推荐」升级为全天更新

个性化更强，更新更频繁。





Apple Music 拥有精心挑选的播放列表和精心策划的音乐收藏，而它的「For You」（为你推荐）大大改善了 Apple Music 的推荐功能。Apple Music 升级后的「For You」现在针对每位会员进行更个性化的音乐主题推荐，并由原来的每天更新变为全天更新。



Apple Music 和「For You」的变化今天已经开始在一些特定的平台上出现，包括 iOS 12.3 beta 版和 macOS 10.14.5 beta 版。目前在 macOS 10.14.5 测试版的 iTunes 中也可以体验个性化的音乐推荐功能。未来几周，包括安卓在内的所有平台上的苹果音乐用户都将开始体验更加个性化的「For You」体验。







升级后的「For You」功能使得音乐推荐更具个性化和吸引力，成为你进入 Apple Music 后浏览最为频繁的版块。推荐主题包括艺术家、专辑、歌单甚至 Beats 1 等等，现在按照不同的音乐主题，还会推荐「让你微笑」和「早起」以及若干根据用户个人口味聚合的艺术家与音乐流派，用户可以用 Apple Music 的喜欢和不喜欢功能来影响推荐建议。



「For You」版块的频繁更新，也促使用户主动添加到音乐库的行为，这样 Apple Music 可以根据这样的行为包括每天播放情况来不断改变推荐方式。





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