iOS 13揭秘：深色模式、多任务、新手势等

相信还有更多期待的新功能被爆料。

今年 6 月 3 日，苹果将会举办 WWDC 2019 全球开发者大会。若按照惯例，苹果预计将提供其主要操作系统未来版本的功能预览。在这其中，最吸引人的无疑将是“iOS 13”，因此关于 iOS 13 的传闻最近开始陆续浮出水面。日前，熟悉此事的消息人士以及开发人员 Steve Troughton-Smith 放出了更多细节。





iOS 13 操作系统更新的一大亮点将会是深色模式（Dark Mode），预计这个功能预计将与此前 macOS 的类似。一旦开启深色模式，较深的配色方案将作用于整个 iOS 系统，包括 iOS 随附的应用，届时应用系统外观和应用都将以更暗的背景、更亮的文本、高对比度和其他元素呈现。另外，第三方应用也将支持采用这一模式。苹果此前为 macOS 宣传深色模式时表示，深色模式有助于专注地开展工作，因为内容会较为显眼。其实除此之外，熟知 OLED 屏幕特性的机友都清楚，暗色系或纯黑色对 OLED 屏幕的耗电量更低，有助于提高手机的续航水平。iOS 13 操作系统的另一个重大变化在于引入基于 iPad 的多任务处理。应用程序将能够以多窗口形式呈现，用户可以通过拖拽手势实现应用分屏显示，让应用吸附在屏幕一部分，或通过手势拖拽窗口变成可自由移动卡片，卡片堆叠时会呈现深度效果，用于指示卡片位于顶部还是底部，或者可解锁关闭卡片。iOS 13 操作系统将在设置中引入字体管理面板，支持添加字体，用户无需再以安装配置文件来导入新字体。开发者在开发应用程序过程中，将提供一个新的字体选择器。当用户所打开的应用程序或文档缺少某个字体时，iOS 13 将会向用户发出警告通知，告知用户需要安装所缺字体到 iPhone 或 iPad 上。邮件应用程序将增加一些“更智能”的功能，能够将收到的邮件分类到不同的主题类别中，例如购物、旅行或“不重要”等，这些主题均可搜索，同时用户还可以将邮件设置为“稍后阅读”。此外，邮件应用还将支持与第三方文档应用更轻松地协作，这与 iOS 默认支持使用苹果生产力的应用套件（Pages、Numbers 和 Keynote）的方式类似。

iOS 13 在 iPad 上将为 Safari 进一步改进，在必要的时候，用户所浏览的网站能够自动请求桌面版本，而不是默认情况下仍查看移动版本。这就避免了 iPad 用户碰到的一个常见问题，即在大屏幕 iPad 上使用 Safari 浏览器浏览网页，其页面仍呈现为 iPhone 版，用户需手动请求桌面版站点。iOS 13 操作系统将引入新的手势，包括系统范围内的撤销和重做命令手势。用户在键盘区域上用三根手指轻敲键盘，然后向左或向右滑动交互时就能出现撤销或重做指令，而无需再通过摇动或晃动设备实现。在第一次打开键盘时系统会提供一个教程，教导用户如何使用新的手势功能，开发者通过 API 也将能够设计自己的应用支持这些手势。为了提高 iOS 系统的工作效率，苹果还会引入更多的手势，其中在集合视图(Collection View)或表格视图(Table View)中选择多个项目，也可以通过新的多指手势拖动来实现，类似于在 Mac 的 Finder 里选中并拖动。iOS 13 系统自带的“提醒事项”app 将得到更新，该应用也将扩展到 macOS 中。iOS 13 将会对音量界面进行改进，改进多语言键盘和听写支持，改善“嘿，Siri”的误听率，还会改进应用内打印功能等。目前可以确认的是，iOS 13 确定将会引入一批新的表情符号。此前有报道称，CarPlay 的操作方式将得到升级，iPad 将迎来新的主屏幕。

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