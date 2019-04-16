苹果二号人物今天正式离开苹果 真和平分手？

iPhone定价过高销量下滑是她主要责任吗？

正如今年 2 月苹果提交给监管机构的一份文件所指出的细节，苹果零售业务高级副总裁安吉拉•阿伦茨(Angela Ahrendts)将于今日离职，美国当地时间 4 月 15 日是她在苹果的最后一天。





2 月初，苹果宣布安吉拉•阿伦茨任职五年后圆满卸任，将不再担任苹果零售业务高级副总裁，计划于今年 4 月离职，未来由迪尔德雷•奥布莱恩(Deirdre O' brien)接任。德雷•奥布莱恩曾是苹果的人力高级副总裁，但她现在的头衔是零售业务和人力高级副总裁，因为她在接管 Apple Store 零售店和在线商店业务的同时，还需维持她目前的职责。上周末，苹果已经将安吉拉•阿伦茨的个人资料从苹果领导层简介页面上删除，为她的离职做准备。目前外界无法知晓安吉拉•阿伦茨离职的真正原因，据苹果官方说辞，安吉拉•阿伦茨离开苹果是为了“继续追求个人和职业发展的新目标”，仅此而已，苹果并没有进一步透露她离职的更详细原因。不过，外界推测安吉拉•阿伦茨离职与苹果业绩的恶化有关，因为在离职之际，iPhone 在中国和其他一些新兴市场的销量大幅下滑。自 2014 年加入苹果以来，安吉拉•阿伦茨一直担任公司零售业务的主要负责人。在过去几年里，她一直负责 Apple Store 零售店和在线商店的革新，包括重新设计 Apple Store 和改善客户体验，把用户体验从传统的柜台里面解放出来。在阿伦茨的领导下，苹果放弃了为人熟知的“ 天才吧 ”，转而采用了更为休闲的“天才林”(Genius Grove)代替，她减少了苹果第三方配件的销售，并将其零售店变成了如今苹果教学和艺术家表演等活动的聚集场所，带来丰富多彩的摄影、艺术与设计、音乐等全新课程，旨在帮助人们释放创造力，激发学习灵感和建立人际联系。

在加入苹果工作之前，安吉拉•阿伦茨是著名时尚公司巴宝莉的首席执行官，被形容为来自时尚界的“女魔头”。而在那之前，她还在丽诗加邦和唐娜卡兰担任过职位。阿伦茨加盟苹果之后，苹果产品逐渐变身奢侈品。2015 年，在安吉拉•阿伦茨的理念下，苹果超昂贵的黄金版 Apple Watch 开始铺货，打造一种豪华腕表风格，但并未获得成功。在向员工宣布安吉拉•阿伦茨离职的信函中，苹果 CEO 蒂姆·库克称她是一位积极的、深受爱戴的、卓有成就的领导者，她在塑造苹果零售体验方面发挥了“革命性的作用”。目前，苹果在全球五大洲拥有 35 家在线商店和 506 家零售店。库克说：“安吉拉在过去五年里为我们的团队注入源源不断的灵感和活力。无论对于 Apple 零售店，还是所服务的社区，她一直扮演着积极推动革新的角色。”然而，外界一直有分析认为，虽然安吉拉•阿伦茨一度被看做是库克的接班人，但作为苹果零售业务负责人，iPhone 销量的下滑与她有推不开的责任。新一代 iPhone 正是因为越来越向奢侈品靠拢，定价过于高昂而销量不佳，库克在不同场合前所未有且不止一次坦诚，iPhone 销量数字达不到预期与定价过高有关。零售是苹果成功的基石，而且是无法被轻易取代的重要部分，因此不少分析师认为，安吉拉•阿伦茨很可能是被苹果直接解聘的，因为她没有解决苹果零售业务上的多个难题，包括苹果最看重的营收部分，尤其是在本该增长最快的大中华区和印度出现了开倒车的情况。安吉拉所在苹果这五年针对零售的改进，大多浮于表面而没有本质上的变革，原本 Apple Store 积极处理问题的售后文化也变了。当然了，在安吉拉上任之前，前面两位苹果零售负责人更无建树，上一任是苹果从英国零售巨头 Dixons 挖来的 John Browett，但也只待了几个月就因为难适应公司文化而被解职。说到苹果零售业的文化，乔布斯在开设零售店之初就曾表示，店内员工的工作不是出售，而是丰富客户的生活，并始终通过教育的方式。换而言之，乔布斯希望带来的是一种体验式的零售。

不过，话说回来，现在改善 iPhone 销量才是库克的核心工作。因此，当前在苹果工作了 30 年的迪尔德雷•奥布莱恩，在接管 Apple Store 零售店和在线商店业务之后开展了一系列策略调整，其中最关键的一点就是降低 iPhone 售价。事实证明此策略相当奏效，在中国 iPhone 因“三轮降价”带来了销量的迅猛增长。近日，摩根士丹利分析师凯蒂•休伯蒂（Katy Huberty）在一份投资报告中表示，苹果已经连续第三个月实现了智能手机安装基数的同比增长，3 月份中国 iPhone 用户的增长是过去 15 个月来最好的一次。最后，在你来看，安吉拉•阿伦茨在苹果任职期间功过如何权衡，iPhone 定价过高销量下滑是不是她主要责任？她真的是与苹果和平分手吗？迪尔德雷•奥布莱恩接班后，iPhone 销量能否重新回归到正轨上来？

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