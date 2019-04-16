苹果提醒二代Apple Pencil可能干扰汽车开锁

官方更新文件提醒用户注意这个奇怪的BUG。





苹果于 4 月 16 日更新关于第二代 Apple Pencil 的使用注意事项，注意事项中提到了二代 Apple Pencil 与 iPad Pro 2018 一起会对汽车电子钥匙产生奇怪的干扰效应，如果你在使用二代 Apple Pencil 充电的同时使用车辆的无钥匙进入系统，可能会造成无钥匙进入系统感应功能故障。



苹果官方指出，不少 iPad Pro 2018 搭配二代 Apple Pencil 的用户在持有装置时替汽车解锁时容易出现失败的情况。



这种情况通常在二代 Apple Pencil 吸附 iPad Pro 2018 之上并且正在充电时发生，如果 Apple Pencil 处于满电的状况，那么不会存在干扰。因此官方建议为了避免用户遇到无法解锁车子的事件发生，最好将车钥匙远离 iPad Pro 与 Apple Pencil，或是直接将 Apple Pencil 从 iPad Pro 上取下。



所以解决方法十分简单，也就是暂时将 Apple Pencil 与 iPad Pro 分开不要进行充电即可。据悉，二代 Apple Pencil 使用的充电技术也是公开的 Qi 标准，可能是电磁微波干扰了汽车钥匙的频段。而其他的 Qi 无线充电设备也很可能会造成相同的结果，所以大家在使用设备进行无线充电的时候，需要注意可能会打不开车门或者无法启动车辆的情况。



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