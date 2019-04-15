华为对向伟大的苹果销售5G芯片持开放态度

任正非：乔布斯超级伟大！

近日，华为创始人兼首席执行官任正非接受了 CNBC 电视频道的采访，在采访中他表示，华为对向苹果销售芯片（5G 调制解调器）持开放态度，同时他还对苹果能够在数十年时间里保持高品质的产品表示赞赏。





此前一直有传言称，华为有意让苹果成为其 5G 调制解调器业务的唯一客户。对此，任正非在接受 CNBC 采访时首次公开了看法，“就这点而言，我们对苹果持开放态度。”同时，任正非考虑将对公司销售调制解调器持更开放的立场。5G 是下一代移动互联网，几乎每一家手机厂商都在抢坐头把交椅。不过，在采访中任正非没有谈及与苹果达成交易的可能性，而是借此机会赞扬了苹果及其创始人。“我认为乔布斯是世界上很伟大的人。”任正非说:“乔布斯先生的伟大不在于他创办了苹果，而是因为他创造了一个时代，一个移动互联网时代。”他还补充称，“伟大已经不足以形容他了，我认为他超级伟大。”任正非回忆道：“乔布斯去世的时候，我们全家正在休假。作为乔布斯的粉丝，我的小女儿提议为他默哀，我们真的这么做了。”任正非继续称赞苹果公司称，苹果是一家伟大的公司，苹果的伟大之处在于，它一直在推动市场变得更大，而不是更小。苹果一直在销售的产品价格高昂，并且保持一贯的高品质。正是这样一个不断扩大的市场，使许多其他企业得以生存。众所周知，华为近年来已将手机业务的重心转向提高其在高端市场的份额，与苹果和三星展开竞争。作为此举措的一部分，华为开发了自己的麒麟芯片，还针对 5G 网络研发了调制解调器。当然了，苹果 iPhone 不太可能采用华为的麒麟芯片，毕竟已有自主 A 系列芯片，但 5G 调制解调器可能会引起苹果兴趣。原因很简单，因为苹果正与高通打官司，而英特尔的 5G 调制解调器要到 2020 年才能够出货。之前传闻显示，华为考虑外销自主 5G 调制解调器芯片巴龙 5000 给苹果，而且只有苹果一家客户。若能达成交易，对华为和苹果双方都将是互利互惠的买卖。不过，对于这一传闻苹果至今拒绝置评。此外，在本次 CNBC 的采访中，任正非还将苹果的高价销售方式与华为的理念进行了对比。他表示，华为实际上犯了一些错误，过去华为根据生产成本来制定产品售价，售价相对较低。华为销售低价产品有两个原因，一是因为华为技术在飞速发展，所以能够成功降低生产的成本，二是因为华为引进了西方的管理方式，华为的运营成本进一步降低，所以能将产品维持在较低定价的水平，这也使得西方企业很难与华为竞争。不过，任正非表示华为在这一点上进行了深刻反思，已经上调了产品售价，所以现在很多人觉得华为卖贵了。但他接着表示，随着价格上涨，华为也开始有了更多的收入，但公司不会把这些赚到的额外收入分给员工或股东。相反，华为将用这些钱投入大学和科研，以支持对未来科技的研究和探索。这样，华为生产出的产品就能领先于世界了。CNBC 分析认为，任正非的发言标志着华为战略的重大转变。

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