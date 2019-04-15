苹果显露游戏野心 Apple Arcade投入超5亿美元

其营收潜力被认为比Apple TV+更大。

据英国《金融时报》报道，苹果正为即将推出的 Apple Arcade 游戏订阅服务投入大量资金，为保证 Apple Arcade 发布同期能有超过 100 款游戏加入，其投入或超过 5 亿美元。





根据这份新报告，苹果战略的其中一部分是向开发商们提供足够的资金，而这部分资金会超过典型独立游戏的开发成本。目前已知的加入 Apple Arcade 的游戏还包括一些知名品牌或 IP，如世嘉的索尼克、Cartoon Network、乐高、迪士尼、Konami、以及来自苹果 App Store 中表现出色的中小独立工作室如 ustwo（纪念碑谷开发商），Annapurna Interactive 和 Bossa Studios 等的新游戏。多数被选中的游戏已在 App Store 上取得了不俗的成绩。且据知情人士透露，苹果的预付款足以支撑独立开发者们做出优质游戏。这些知名 IP 大作、新游和独立游戏将组成 Apple Arcade 游戏库，分析师认为它甚至可以在短短几年内成为数十亿美元规模的服务平台。当然，比起苹果迄今为止在 Apple TV+ 砸下的 10 亿美元，Apple Arcade 投入仅是前者一半。但汇丰银行的分析师认为，到明年，Arcade 就能给苹果带来近 4 亿美元的收入，到 2022 年它的收入将接近 30 亿美元（确切地说是 27 亿美元），而 Apple TV+ 到 2020 年的收入预估为 26 亿美元。游戏内容市场比电视内容市场更火爆，加上苹果在移动游戏分发上有独占优势，而 TV+ 需要面临来自各方的竞争。因此投资方普遍看好 Apple Arcade 未来营收潜力要大于 Apple TV+。随着硬件产品的销售已经不如过去的辉煌，苹果为了保持业绩成长自然感到压力，所以近来也不乏传出他们要转战更多不同领域的消息。Apple Arcade 可能只是苹果在游戏领域新服务计划的一部分，有消息表示苹果过去数个月曾与开发者展开讨论，有兴趣像索尼、任天堂、微软、EA 等游戏巨头那样涉足商业游戏发行领域。

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