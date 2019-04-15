台积电7nm EUV开始量产 麒麟985苹果A13首批

首个使用的是麒麟985，随后是A13。

2019 年旗舰智能手机将准备好迎接 7nm EUV（极紫外光刻）芯片引领的潮流，最新消息显示，台积电将准备在本季度进入 7nm EUV 量产。去年 10 月份，台积电发布重磅消息称已经成功实现 7nm EUV 工艺流片，并且会在 2019 年也就是今年的 4 月份试产 5nm EUV 工艺。目前已实现量产的 7nm 工艺是仍然采用 DUV 技术的第一代技术，EUV 被称为第二代 7nm 技术。7nm EUV 工艺会在麒麟 985 芯片上先行，很有可能搭配今年华为第四季度的新旗舰机 Mate 30 一起亮相，按照华为方面放出的消息，Mate 30 已进入验证测试阶段，大约半年后能与大家见面，这个时间正好能对上。台积电另一大客户苹果虽然不是首家采用 7nm EUV 的厂商，但消息显示苹果 A13 芯片的采用会是被称为 N7 Pro 的“工艺加强版”，紧随麒麟 985 之后到来。毫无疑问，这颗采用最新 7nm 制程 EUV 工艺的芯片会内置于今年秋季的新 iPhone 上。另外，本月早些时候报道消息，台积电 5nm 制程已经处于初步风险生产阶段，计划在 2020 年前投资 250 亿美元进行量产。

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