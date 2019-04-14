2019年Q1全球PC出货量平稳下跌 Mac也在跌

但Mac市占率反倒略有提升。

根据市场调研机构 Gartner 近日发布的报告，2019 年第一季度全球 PC 出货量估计为 5850 万台，低于去年同期的 6140 万台，同比下降 4.6％，苹果 Mac 第一季度出货量预计为 398 万台，低于上年同期的 408 万台，同比下降 2.5％。不过，Mac 产品市场份额同比增长 6.8%，高于 2018 年第一季度的 6.6%。

苹果仍是仅次于联想、惠普和戴尔，领先于华硕和宏碁的全球第四大 PC 销售商。2019 年第一季度，联想，惠普和戴尔的销售量都在增长或保持稳定，而华硕和宏碁则像苹果一样经历了下滑。联想作为 Q1 销量排名首位的 PC 供应商，共出货 1320 万台 PC，占据 22.5％ 的市场份额。另一家调研机构 IDC 也公布了 Q1 全球 P C出货量估计报告，IDC 表示，全球 PC 出货量总体下降，本季度出货量为 5848 万台，下降了 3％。苹果仍是全球第四大 PC 供应商，在本季度出货了约 405.8 万台Mac，仅比去年同期下降了 0.5％。由于两家公司进行出货量计算的方式和数据渠道各不相同，所以数据之间也有很大不同，这是正常情况。目前来看，全球 PC 出货量基本保持相对平稳的状态，不会有大幅度下跌，但也很难有明显的提升。进入 2019 春季后，随着 CPU 产品的更新换代以及第四季度新的 10nm 制程核心出现，明年全球 PC 市场预计会有所回暖。

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