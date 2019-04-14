大摩：iPhone在华销量回稳 正赶超华为

大力降价出成效。

日前，摩根士丹利（Morgan Stanley）报告苹果在中国的命运正被慢慢扭转。3 月份 iPhone 用户基数持续增长，这将预示着苹果即将发布的季报会给出一单不错的成绩。继整个假日季度的下跌之后 ，3 月份苹果在中国市场表现良好。由于市场上 iPhone 的升级和购买量低于预期，苹果公司一直在努力解决这一问题，因此中国市场销售下滑被认为是苹果收入下滑的原因之一。 摩根士丹利在一份投资者报告中认为，苹果已经连续第三个月实现了智能手机安装基础份额的同比增长。此外，它还是过去 15 个月中 iPhone 在市场上同比增幅最大的一次。该报告给出的结论是“与去年 12 月的季度业绩相比出现了明显逆转”，与一年前相比也发生了巨大变化。今年 3 月，苹果是中国前三大智能手机厂商中唯一一家实现月度安装基础份额环比增长的厂商，与 2018 年 3 月的情况正好相反，那时候苹果的市场份额被竞争对手蚕食。摩根士丹利称，截至 3 月底，苹果智能手机的安装基础份额为 20.9%，正在缩小与华为之间的差距。摩根士丹利还强调了其他三个数据点，支持其对本季度 iPhone 出货量有所改善的看法。3 月份中国出货量的月度出货量增长了 14 个点，同比下降了 6％，而 2 月份的出货量下降了 20％，这是六年来的最低点。最后，3 月份“53 家中国台湾零部件供应商”的月度销售额好于预期，同比增长 2％。

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