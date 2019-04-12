iOS App订阅现在有了新的提醒和确认步骤

一个细小但有意义的改进。

可能细心的用户已经发现，为了防止 App Store 出现意外订阅购买，苹果为 App 订阅流程增加了一个额外的步骤。开发者 David Barnard 在推特上首次提到了这一变化，似乎从上周开始，苹果 iOS 的 App 订阅多了一个步骤，用户点击购买应用的订阅服务时，通过 Touch ID 或 Face ID 进行身份验证后，会出现一个弹窗，提示用户需要在订阅结束当天内取消订阅，否则订阅将会继续。用户点击确认，App Store 才会启动付费订阅，以此来保证用户的订阅行为是在完全知情和正确操作下进行的。

App Store 订阅已经存在了相当长一段时间，但意外订阅一直是用户们抱怨的问题，尤其早前缺少足够的确认步骤，包括防误操作手段。相信不少用户尤其是带 Home 键机型使用期间，因为不小心按到 App 订阅项想要退出，结果习惯性按 Home 键企图退出时却通过了 Touch ID 验证，这样本不想订阅结果却“被订阅”的事发生。再加上 App Store 的退款制度已经变得相对严格和谨慎，苹果不一定会支持你的订阅退款，所以经常只能自己认栽。为了消除问题并且遏制某些隐藏的不正当订阅手段，苹果已经采取了一些措施，包括要求开发者必须在 App 中明确醒目地显示订阅价格和其他信息。使用 Face ID 的用户则在这方面有更好的保障，用户付费时需要双击侧边按键来进行确认，避免了面部识别认证带来的大部分意外操作。新的订阅确认步骤作为一项并不显眼的改变，并没有包含在 iOS 更新说明中，尽管如此，我们认为这一微小变化对于用户体验的提升是非常有意义的。

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