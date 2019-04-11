macOS 10.15或将推出独立的音乐、播客应用

iTunes是不是准备光荣退休了？





在 3 月底春季发布会上，苹果宣布很快便会在 Mac 上推出新 Apple TV App。这自然引发了有关苹果是否会将其他媒体应用程序引入 Mac 的讨论，如果这样做，那么最终 iTunes 很有可能被拆分为各个独立的 App，不再扮演苹果多媒体平台的角色。



最近，开发者 Steve Troughton-Smith 爆料称，有确信的证据表明苹果正在为 macOS 开发新的音乐、播客，或许还有图书应用程序，和 TV 应用一起组成 macOS 的原生独立应用。



新版图书应用程序将有一个与 Mac 上的新闻应用程序类似的侧边栏，它还将有一个更窄的标题栏，其中包含图书馆、书店和有声读物商店这三个选项卡。在 library 选项卡上，侧边栏将列出用户的图书、有声读物、pdf 和其他收藏，包括定制的图书。



新的音乐、播客和 TV 应用将采用和 macOS 版股票、语音备忘录应用相同的 Marzipan 技术。这项技术的主要作用就是将 iPad 端 App 平行移植到 Mac 电脑上，并无需更改太多代码。此外，现有的苹果图书应用 Book 很可能采用 UIKit 进行重新设计。



开发者表示，苹果会在下一个版本也就是 macOS 10.15 更新的时候推出这些独立应用。



随着苹果媒体应用的独立版本进入 Mac，人们自然会问：那么 iTunes 会怎么样？据称，由于 iTunes 还有同步管理手机数据的作用，在苹果仍没有更新解决方案替代它的情况下，macOS 还会保留 iTunes 一段时间。

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