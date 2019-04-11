苹果将知名VR公司创始人招至麾下 助力3D和VR

又是一位业界大牛。

来自外媒的报道，美国知名 VR 硬件和内容平台供应商 Jaunt VR 的创始人兼 CTO 阿瑟·范霍夫（Arthur van Hoff）于本月加入苹果，担任某团队的高级架构师。Jaunt VR 曾是全球 VR 影视领域最负盛名的企业，以业界顶尖的 VR 摄录一体机及精品 VR 内容库闻名于世。该公司成立于 2013 年 9 月，总部位于美国旧金山，由从迪斯尼、卢卡斯、谷歌、斯坦福大学、加州理工大学、IMAX 等知名国际机构从业经历的优秀专业团队创设。Jaunt VR 在中国也曾设立过分公司并推广过本土化的 VR 内容，PSVR 中国区平台上的首个 VR 影视内容库就是他们家推出的。2018 年就有传言称 Jaunt VR 公司遇到了麻烦，2018 年 10 月，Jaunt 宣布放弃 VR 开发转而投身 AR 领域，先后进行了两次裁员，并出售旗下相关 VR 业务、专利以及办公设备等。受股东撤资影响，Jaunt VR 中国于 2019 年 3 月 31 日正式解散。阿瑟·范霍夫在 2018 年底离开 Jaunt，并最终选择了苹果。在创建 Jaunt 之前，范霍夫还担任过 Flipboard 的首席技术官、戴尔的软件和服务首席技术官，以及 TiVo 的工程师。目前还不清楚他在苹果公司做什么，但鉴于他在 AR 和 VR 方面的专业知识，很可能会加入苹果的 AR/VR 项目团队。

有传言称，苹果正在研发一款 AR 智能眼镜，最快将于 2020 年发布，也有其他传言表示，苹果其他的 AR/VR 原型机也在研发中，并称未来可能会推出某种 VR 产品。除此之外，范霍夫作为一名 AR 和 VR 多相机系统视频创作的老手，拥有数十年开发双摄像头和多摄像头产品的经验。因此他还有可能帮助苹果开发未来面向消费者的深度传感摄像头设备或专业应用程序。而范霍夫只是苹果近年来聘用的多名前 Jaunt 工程师之一。

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