新的Apple Watch健身挑战将为地球日开启

苹果每年都会以各种方式来宣传这个节日。

苹果将在 4 月 22 日即世界地球日启动新的 Apple Watch 健身挑战活动，相应用户只要锻炼 30 分钟或更长时间，就能获得 2019 年地球日的徽章。iTunes 播主 Kyle Seth Gray 在 Twitter 上分享了即将到来的挑战活动的细节，他还分享了成就徽章和 iMessage 贴纸的图片，完成挑战的人将收到这些图片。为重大节日和知名活动举办 Apple Watch 挑战活动已经逐渐成为苹果的传统，其中地球日挑战活动在过去几年里一直都有举办。今年的目标和前两年的目标相同——完成 30 分钟的锻炼。当然苹果还会经常以各种各样的方式来庆祝地球日，Apple Store 可能会在苹果 LOGO 上添加绿叶图案，店员们也很可能将穿上绿色衬衫来纪念这个活动。另外，App Store 也会更新地球日相关的应用主题，并且与有关环保组织合作开展慈善义卖。到目前为止，苹果 2019 年共举办了两次挑战活动，分别是在 3 月国际妇女节和 2 月心脏月。

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