新的Apple Watch健身挑战将为地球日开启

2019-04-10 23:38:57
Ruins
威锋网
加载中...

苹果每年都会以各种方式来宣传这个节日。


苹果将在 4 月 22 日即世界地球日启动新的 Apple Watch 健身挑战活动，相应用户只要锻炼 30 分钟或更长时间，就能获得 2019 年地球日的徽章。

iTunes 播主 Kyle Seth Gray 在 Twitter 上分享了即将到来的挑战活动的细节，他还分享了成就徽章和 iMessage 贴纸的图片，完成挑战的人将收到这些图片。

为重大节日和知名活动举办 Apple Watch 挑战活动已经逐渐成为苹果的传统，其中地球日挑战活动在过去几年里一直都有举办。今年的目标和前两年的目标相同——完成 30 分钟的锻炼。

当然苹果还会经常以各种各样的方式来庆祝地球日，Apple Store 可能会在苹果 LOGO 上添加绿叶图案，店员们也很可能将穿上绿色衬衫来纪念这个活动。另外，App Store 也会更新地球日相关的应用主题，并且与有关环保组织合作开展慈善义卖。

到目前为止，苹果 2019 年共举办了两次挑战活动，分别是在 3 月国际妇女节和 2 月心脏月。

 

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2019 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利