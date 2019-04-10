苹果取消Mac升级和维修时收的数据迁移费

自动同步工具和云备份早已取代手动数据迁移了。

来自外媒的消息，苹果商店运营人员声称，从 4 月 2 日开始，购买新 Mac 或因维修需要更换 Mac 时，数据传输将不再收取任何费用。此前 Mac 的数据迁移定价为 99 美元，用户可以在购买新 Mac 时支付这笔服务费用以获得数据迁移及其他的帮助。当然，如果不付这笔钱，苹果也会给需要的用户提供迁移 Mac 数据的工具和一些说明。但在某些情况下，如果客户数量比较多或有大量数据要转移时，你会被告知可能需要等待几天。

另外，媒体从网络反馈中得知，这项政策可能根据地区不同出现不同的适用情况，目前有的用户在询问苹果专卖店店员时得到的答案和我们获得的消息并不一致，因此具体还是需要了解当地的商店服务准则。近年来随着云服务和网络的发展，已经很少有需要手动迁移数据的情况了，大家更多会选择自动化的工具进行迁移备份：例如使用 Apple ID 登录， Mac 用户就可以从 iCloud Drive 获取文件，从苹果音乐中获取流媒体并重新获得对 iTunes 购买的访问权限。此外还有多种专门的在线备份服务，各种自动同步的工具等等。苹果取消这项服务费也在情理之中。

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