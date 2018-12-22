苹果将与印度官员会面 讨论iPhone生产问题

苹果供应商已经在印度生产数量有限的 iPhone，但苹果可能希望加大这方面的投资。

苹果供应商已经在印度生产数量有限的 iPhone，但苹果可能希望在不久的将来加大这方面的投资。一份新的报告显示，印度工商部长苏雷什·普拉布(Suresh Prabhu)将在下个月的达沃斯会议上会见苹果高管，讨论 iPhone 生产方面的问题。





普拉布发表评论说，谈判正在进行中。他表示，印度政府对苹果公司在印度设立新办事处表示热烈欢迎。此外，他指出，印度愿意考虑苹果此前提出的税收优惠。

关于这份报告，有几点值得注意。其一，苹果此前曾希望印度政府可以提供一些税收方面的优惠政策，包括 15 年的设备和零部件免税期，以及放宽在当地采购零部件的规定。这些在过去造成问题的情况现在可能已经改变了，或者至少普拉布认为苹果的做法可能已经改变了。他说：“现在的情况对他们和我们来说都发生了变化。所以，这是一个会面、讨论和敲定的好时机。”

另一个有趣的地方是，报告表明苹果可能正在考虑设立自己的工厂。目前，iPhone 在印度的生产是通过第三方公司完成的。不仅如此，苹果还必须通过第三方商店销售产品，因为印度没有苹果专卖店。

印度是仅次于中国和美国的增长最快的移动市场之一。据称，在 2018 年上半年，苹果在该国的 iPhone 销量不足 100 万部。为了扭转这一局面，苹果最近聘请了诺基亚网络(Nokia Networks)前首席客户运营官周德翰为印度市场的业务负责人。

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