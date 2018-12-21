800问的测试：HomePod上的Siri答对74%

从测试结果来看，Siri 在过去的一年里有了相当大的改善。

根据外媒 MacRumors 的报道，风险投资公司 Loup Ventures 的苹果分析师吉恩·蒙斯特(Gene Munster)最近在亚马逊 Echo、苹果 HomePod、谷歌 Home Mini 和 Harmon Kardon Invoke 上分别询问了 Alexa、Siri、Google Assistant 和 Cortana 一系列问题，以测试了四款智能扬声器上的数字助理的准确性。





测试结果显示，在吉恩·蒙斯特给出的 800 个问题中，HomePod 上的 Siri 的答题正确率为 74.6%。2017 年 12 月，Loup Ventures 曾经做过类似的测试，当时 Siri 在 782 个问题中答对了 52.3%。很显然，Siri 在过去的一年里有了相当大的改善。

不过，Siri 的表现仍然比不上谷歌的 Google Assistant，后者的正确率达到了 87.9%。与此同时，Alexa 和 Cortana 则落后于 Siri，这两个数字助理的正确率分别为 72.5% 和 63.4%。

吉恩·蒙斯特将 Siri 在 HomePod 上的准确度的提高归功于它“在过去一年中涉及了更多的领域”，因为最近几个月的一系列软件更新使用户可以通过 HomePod 拨打和接收电话、安排日程事件、设置多个计时器、根据歌词搜索歌曲等等。

测试方法

吉恩·蒙斯特分别向每款智能扬声器提出了 800 个相同的问题，并根据两个指标进行评分：提问是否被理解，回答是否正确。所有的问题旨在“全面测试智能扬声器的能力和实用性”，分为五个类别：

本地 – 最近的咖啡店在哪里？

商务 – 你能多给我订些纸巾吗？

导航 – 我怎样乘公共汽车去上城区？

信息 – Twins（明尼苏达双城）今晚和谁比赛？

命令 – 提醒我今天下午两点打电话给史蒂夫

Loup Ventures 公司表示，他们将继续修改问题集，以反映数字助理不断变化的能力。蒙斯特说：“随着语音计算变得越来越多用途，助手的能力也越来越强，我们将继续修改我们的测试，使其保持详尽。”

测试结果

根据 Loup Ventures 的数据，在所有 5 个类别的问题中，谷歌 Home mini 上的 Google Assistant 在其中的四个类别中答对了最多的问题，但在“命令”类别中，它答对的问题没有 HomePod 上的 Siri 多。

蒙斯特表示：“HomePod 在这方面的领先地位可能来自于这样一个事实，即 HomePod 将把所有的 Siri 请求(比如短信、列表等)传送到与 HomePod 扬声器配对的 iOS 设备上。iPhone 上的 Siri 与电子邮件、日历、短信以及我们的命令类别中的其他重点领域进行了深度集成。我们的问题集还包含了相当数量的与音乐相关的内容，这是 HomePod 擅长的。”

Loup Ventures 发现，由于苹果地图和谷歌地图中的固有数据，HomePod 和谷歌 Home mini 在“本地”和“导航”类别中都“遥遥领先”。“对于 Siri 和 Google Assistant 来说，这些数据是它们的长期竞争优势，”蒙斯特说。

下一步是什么？

从测试的结果来看，Siri 的缺点在 HomePod 上被无情地暴露了出来，HomePod 也几乎完全依赖于 Siri 的功能，因此坊间证据显示 Siri 有所改进是一个好迹象，但是相比竞争对手，苹果仍有很大的上升空间。

Loup Ventures 承认，与 iPhone 扩展后的功能相比，Siri 在 HomePod 上的功能仍然有限。蒙斯特说：“这在一定程度上是因为，苹果显然将 HomePod 定位为一个家庭扬声器，而不是一个‘智能音箱’，你可以通过机载 Siri 与之进行互动。” 这家风险投资公司表示，随着人工智能的快速发展，他们会继续将 HomePod 与其他智能扬声器进行比较。

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