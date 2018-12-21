2019年苹果推iPad mini 5和10英寸廉价iPad

iPad mini 5主要更新处理器，廉价iPad框更窄屏更大，京东方屏比重大。

12 月 21 日消息 日前，台湾媒体《工商时报》援引熟悉苹果供应链的内部人士消息称，苹果正计划在 2019 年的上半年推出第五代 iPad mini，同时还将推出两款全新的入门级 iPad 平板电脑。





众所周知，iPad mini 至少三年没更新了，从 2015 年最后一次更新换代之后，很多果粉都希望苹果能每一年都进行相应的换代，结果每一年都事与愿违。直到 2017 年的 3 月份，苹果把 iPad mini 4 便宜的版本给砍掉了，只留下了最贵的 128GB 机型。

关于 iPad mini 5 没死而且很快将亮相的消息，这几个月其实不少，最初来源于一个名为 Mac Otakara 的日本博客，这一博客也经常通过零部件供应商获取情报，然后放出苹果产品相关的“料”。该博客当时称，苹果正准备在明年上半年推出所谓的 iPad mini 5，目标是阻止 iPad 销量的进一步下滑，该产品将会在 12 月份开始批量生产。

今年 10 月份的时候，大多数人都很熟悉的台湾分析师郭明錤表示，苹果已经在开发全新的 iPad mini 机型了，不过并没有太多令人期待的升级，主要还是更新处理器，而且屏幕换成了成本更低的显示面板，预计将会在 2019 年年初登场。

当然了，不认为 iPad mini 能够更新的消息其实也不少，例如同样与供应链关系密切的台媒《DigiTimes》就曾表示，他们不相信苹果会推出 iPad mini 的升级版，而且目前也没有苹果可能更新小尺寸平板电脑的进一步计划。

现在，台湾媒体《工商时报》最新的报道称，苹果为了拉动 iPad 销量，2019 年多款低价版 iPad 齐发。其中，多年没有获得更新的 7.9 英寸 iPad mini 将意外推出新产品，供应链预计 12 月下旬开始量产出货，预计 2019 年上半年上市。至于 9.7 英寸 iPad 也将在 2019 年改版，预期尺寸将放大到 10 英寸，带动销量增长。

如果报道属实，很显然 9.7 英寸款 iPad 将会在外观上做出调整，也就是让屏幕边框变窄，从而塞进更大尺寸的屏幕，就如同 10.5 英寸的 iPad Pro。报道表示，由于这两年廉价 9.7 英寸的 iPad 销量成绩优异，因此苹果计划在 2019 年一口气推出两款廉价 iPad 产品，扩大 iPad 的销量增长，其中 10 英寸的廉价 iPad 预计将会在 2019 年中量产，下半年问世。

报道还显示，过去 9.7 英寸和 7.9 英寸的主要面板供应商都是 LG Display，不过由于 2017 年显示面板增加了大陆的京东方作为供应商，所以 2019 年的这些 iPad 新品面板大量比重也将来自京东方。与此同时，面板的 LED 模组方面则是改用来自韩国的产品，减少对日本 LED 厂商依赖，借此来降低成本，而瑞仪仍是 iPad 背光模组的独家供应商。

另外，这份报道还预计了 iPad 今年的出货量情况。报道称，预计全新 iPad mini 平板电脑发布会之后将进一步推出整体 iPad 销量增长，为苹果带来 20% 以上的年度营收。而由于高端专业的 iPad Pro 直到今年第四季度才推出新品，也就是最新的 11 英寸款，这使得 iPad 全年出货量有一定的衰退。预计 2018 年一整年，苹果 iPad 的出货量约为 4900 万台，相比去年下降约 5% 到 6%。

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