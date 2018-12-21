苹果管理层有变动：AI主管晋升高级副总裁

约翰·詹南德拉于 2018 年 4 月加入苹果，担任机器学习和人工智能策略主管。

苹果公司周五宣布，负责机器学习和人工智能的约翰·詹南德拉(John Giannandrea)已被提升为公司的高管团队，并以高级副总裁的身份出现在苹果的管理层页面上。





约翰·詹南德拉于 2018 年 4 月加入苹果，担任机器学习和人工智能策略主管。当时，苹果表示，詹南德拉将领导公司的人工智能和机器学习团队，直接向苹果 CEO 库克汇报工作。他接管了 Siri 的领导权，并将 Siri 和 Core ML团队合并在一起。根据苹果的说法，詹南德拉的团队一直致力于将机器学习技术推进并紧密集成到苹果产品中，在保护用户隐私的同时，为客户提供更加个性化、智能化和自然的交互。

库克表示，公司很“幸运”让詹南德拉掌管其人工智能和机器学习业务，他说：“我们很高兴他能成为我们管理团队的一员。机器学习和人工智能对苹果的未来很重要，因为它们正在从根本上改变人们与技术互动的方式，并已经帮助我们的客户过上更好的生活。”

在加入苹果之前，詹南德拉在谷歌工作了 8 年，负责搜索和人工智能部门。而在那之前，他创立了 Tellme Networks 和 Metaweb Technologies 两家公司。詹南德拉加入苹果的时候正值外界对 Siri 不断提出批评之际，许多人批评 Siri 与微软、亚马逊、和谷歌等公司的人工智能产品相比存在缺陷。苹果在 2018 年对 Siri 进行了重大改进，在 iOS 12 系统中增加了 Siri 捷径等功能。

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