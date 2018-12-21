苹果“再次”发布iOS 12.1.2 或修复小型Bug

之前更新了的用户，是不会收到更新的。

不久前苹果向用户推送了 iOS 12.1.2 的更新，而今天凌晨苹果再次发布了一版新的 iOS 12.1.2，之前发布的更新版本号为“16C101”，而今天发布的版本号则为“16C104”。





至于苹果为何发布这一版本的更新目前尚不清楚，值得一提的是新的 iOS 12.1.2 只会推送给那些尚未升级到这一版本的用户，之前已经升级到最新系统版本的用户无需再次更新，外媒预计本次版本小更新只是修复了一些小 Bug，并对系统作出了部分调整。

此前我们已经提过，iOS 12.1.2 的更新最令人注意的是应用强制退出时的动画从之前的上滑退出改为了上滑淡出，因为这一更新涉及到此前苹果和高通在中国发生的专利纠纷。不过高通也迅速给出了回应，认为苹果更改系统动画并不能规避侵权这一行为。

此前，高通向法院请求了禁止销售 iPhone 的禁令，相关产品包括 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。

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