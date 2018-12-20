App Store审核指南更新: 内购项目也可赠送

目前，iOS 用户可以购买付费应用作为礼物，但无法购买应用内的内容送给对方。

根据外媒 MacRumors 的报道，苹果公司周四对其 App Store 审核指南进行了调整，允许开发者实现一项新功能，让 iOS 用户购买应用内的内容作为礼物赠送给他人。





目前，iOS 用户可以购买付费应用作为礼物送给其他 iOS 用户，但无法购买应用内的内容送给对方。随着越来越多的应用程序在免费试用或订阅的基础上运行，各种内容只能通过应用内购买获得，对应用内购买规则的更改是有意义的。

根据最新的 App Store 审核指南显示，苹果已经修改了 3.1.1 App 内购买项目的部分规则。在修改之前，用户无法直接或间接地将 App 内购买的内容、功能或消耗品赠予他人。而现在，苹果表示“App 可为其 App 内购买项目的内容启用赠送功能。此类礼品的退款只能返还给原购买者，且礼品内容不得更换。”

目前还不清楚 iOS 用户如何实现应用内购买项目的赠送，但苹果可能计划在其 App Store 界面上增加新的应用内购买礼品选项。苹果可能很快就会向开发者发送更多关于应用内购买礼品的信息。

现在，iOS 用户只需要打开 App Store，点击 app 价格右侧的图标，然后在弹出的窗口中选择“赠送 App…”，即可进入通过电子邮件向对方赠送的界面。

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