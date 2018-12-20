加快更新速度: 苹果发布iOS 12.1.3测试版本

作为一次 iOS 12.1.x 更新，iOS 12.1.3 可能侧重于小的更改、bug 修复和操作系统调整。

苹果周四凌晨向开发者推送了 iOS 12.1.3 系统的 beta 测试版。两天之前，苹果正式发布 iOS 12.1.2，该系统主要关注的是 bug 和错误修复，并且针对中国市场的 iPhone 禁令进行了更改，引入了关闭应用的新动画效果。





注册开发者可以从苹果开发者中心下载新的 iOS 12.1.3 测试版，也可以在安装了相应的配置文件后通过 OTA 的方式进行下载。iOS 12.1.3 测试版实际上包含了与 iOS 12.1.2 测试版相同的内容，而且它似乎被标记为第二个测试版，而不是第一个测试版。

苹果似乎已经对 iOS 12.1.2 进行了调整，为了应对中国的 iPhone 禁令，该公司加快了更新速度，iOS 12.1.2 仅推出了一个测试版本就正式推送给用户，并且将原本计划在 iOS 12.1.2 上发布的内容顺延到了 iOS 12.1.3。

iOS 12.1.3 将是 iOS 12 的第五次升级，目前我们还不知道此次更新包含了哪些新功能，而且在 iOS 12.1.2 测试版(iOS 12.1.3 的前身)中也没有发现重大变化。作为一次 iOS 12.1.x 更新，iOS 12.1.3 可能侧重于小的更改、bug 修复和操作系统调整。

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