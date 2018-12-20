苹果再输一城：德国法院发布iPhone禁售令

德国慕尼黑法院已经裁定，苹果侵犯了高通的一项专利。

根据外媒 Apple Insider 的报道，继中国法院发布 iPhone 禁售令后，苹果在德国将面临另一项 iPhone 销售禁令。德国慕尼黑法院已经裁定，苹果侵犯了高通的一项专利，因此发布了禁止苹果在德国销售部分型号 iPhone 的禁令。





法官 Matthias Zigann 周四裁定，苹果公司在使用英特尔调制解调器的 iPhone 手机上侵犯了高通的专利。苹果最早在 iPhone 7 上开始使用英特尔调制解调器，当时英特尔赢得了大约 30% 的订单。而现在，苹果整个 iPhone 产品线都使用英特尔调制解调器。

据了解，苹果供应商 Qorvo 侵犯了高通持有的一项“包络跟踪”(envelope tracking)专利，该专利在调制解调器处于活动状态时对电池电量的保护至关重要。如果苹果公司对裁决提出上诉，禁令不会立即生效，毫无疑问，苹果肯定会上诉。

苹果在中国也在处理类似的法律问题。福州市中级人民法院以侵犯两项软件专利为由，对部分旧款 iPhone 发布了初步禁令。作为对这一禁令的回应，苹果向中国 iPhone 用户推送了 iOS 12.1.2 更新，以解决禁令中所说的“仅涉及非主要手机用途功能的两项专利”的问题。

然而，高通并不认为苹果发布软件更新就能解决问题。高通法律总顾问 Don Rosenberg 认为苹果应该认真对待中国 iPhone 禁令，苹果有责任遵守法院的禁令，或者回到法庭证明自己的设备不再侵权。中国 iPhone 禁令仅影响 iPhone 6s 至 iPhone X 等 7 款机型，高通表示正在提起诉讼，希望将最新的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 纳入禁售范围。

值得一提的是，跟应对中国 iPhone 禁令一样，苹果同样为德国 iPhone 用户推送了软件更新。看来在经过中国 iPhone 禁令之后，苹果已经有了经验。但是，如果德国法院最终认定 iPhone 的侵权行为跟硬件相关，那么苹果发布软件更新并不能解决问题。

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