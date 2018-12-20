苹果：新iPad Pro机身弯曲并不是制造缺陷

苹果已经证实，其 2018 年推出的部分 iPad Pro 的铝制机身上有非常轻微的弯曲状况。

当 2018 年的 iPad Pro 上个月正式推出时，有消费者在社交媒体上抱怨说，他们的设备在使用过程中出现了轻微弯曲的问题。现在，苹果公司已经向 The Verge 证实，部分 iPad Pro 产品的铝制机身有轻微弯曲，但公司并不认为这是一个缺陷。





根据 The Verge 的报道，苹果已经证实，其 2018 年推出的部分 iPad Pro 的铝制机身上有非常轻微的弯曲状况。但该公司表示，这是 iPad 生产过程的副作用，不会随着时间推移而恶化，也不会以任何实际方式对旗舰 iPad 的性能造成负面影响。

苹果公司表示，这种弯曲出现在 2018 年新一代 iPad Pro 的 11 英寸和 12.9 英寸机型上，其原因是在生产过程中涉及到 iPad Pro 金属和塑料部件的冷却过程。苹果公司告诉 The Verge，这种弯曲并不被认为是缺陷。

The Verge 网站表示，在 Apple Store 里，遇到 iPad Pro 弯曲问题而想要更换或者退货的用户“应该不会遇到任何麻烦”，但这种说法可能只适用于那些仍在苹果退货范围内的设备。对于那些不被视作制造缺陷的设备，苹果通常不会更换，因此，目前还不清楚在退货期外的弯曲 iPad Pro 能否得到更换。

此前 iPhone 6 Plus 的“弯曲门”争议引发了消费者的强烈抗议，考虑到人们对 iPad Pro 可能出现类似问题的担忧，苹果试图让消费者放心，声称这是一个不会随着时间推移而恶化的制造问题。尽管如此，许多 iPad Pro 用户可能会对机身弯曲导致的轻微外观和功能问题感到不满。

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