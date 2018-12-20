App大看台：Launch Center Pro等重要更新

这周有哪些重要的iOS应用更新？来了解一下。

iOS 平台有三款较为热门的应用在本周四左右的时间进行版本更新，其中包括快捷启动 Launch Center Pro、睡眠监测 AutoSleep 6 和修图软件 Darkroom。







大名鼎鼎的效率神器——快捷启动应用 Launch Center Pro 现已更新至 3.0，加入 NFC 触发功能，支持 Siri 捷径，并新增了一个主题。



苹果 iPhone XR、iPhone XS 以及 iPhone XS Max 至发布之日起支持非应用内 NFC 触发，这是一项非常有潜力的功能。Launch Center Pro 3.0 支持用户自定义 NFC 贴纸，将贴纸贴在需要的地方，当 iPhone XR、iPhone XS 以及 iPhone XS Max 靠近贴纸时（设备顶部），即可触发用户设定好的 Launch Center Pro 快速启动操作，节省操作步骤。



Launch Center Pro 的 NFC 触发功能非常强大，尤其是当你将它们绑定到快捷方式应用程序时。比如，在车载手机支架上贴 NFC 触发贴纸，当用户把上述机型的 iPhone 放上支架，即可从锁屏触发 Launch Center Pro，进入地图导航界面并开始播放电台/新闻。



其他的例子包括：在床头柜上贴上 NFC 标签触发闹钟，在桌面贴上 NFC 标签触发显示日程和待办事项提醒，在家中的各个地方贴上贴纸以触发基于 Homekit 的操作等等。



除 NFC 触发器外，Launch Center Pro 更新还带来了 Siri 捷径支持。用户可以将 Launch Center Pro 操作转换为 Siri 快捷方式，并用语音指令来触发它们。



更新还增加了一个漂亮的“True Black”主题、新的日程安排功能、重新设计的应用图标等。



同时，Launch Center Pro 现已转为免费+订阅制，使用全部功能需支付每年 9.99 美元的订阅费用，或一次性支付 30 美元解锁。已经购买过旧版本的用户将保留他们已付费的所有功能，并依然可以获得部分功能更新以及体验改进。





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睡眠监测应用 AutoSleep 更新到 6.0 版本，新版推出了全新设计的应用界面，新增黑暗模式、数据查看方式和睡眠建议报告，并且支持 Siri 捷径。



支持 Siri 捷径之后，你睡觉前不用专门拿起手机了，可以直接用 Siri 启用 AutoSleep 的「熄灯」功能，在第二天就能获取睡眠数据。



Autosleep 6.0 的 Siri 捷径比较特别，它以捷径 App 的「词典」来实现数据报告，可以通过语音来获取完整的睡眠信息。



AutoSleep 此前的问题在于它的图表专业又复杂，用户不容易看懂。新版重点改善了图表数据的易读性，采用红黄绿蓝四种鲜亮的颜色直接指示睡眠质量的好坏，睡眠时钟内的四个圆环含义也变得明确，分别代表本日睡眠时长、优质睡眠时长、心率沉浸和深度睡眠时长，这些指标在应用中都有详细的介绍。



在更新后的睡眠报告中，AutoSleep 还会通过分析苏醒心率和苏醒后的心率变异，来评价你睡醒后的身体状况，另外「睡眠债务」显示的是你所欠缺的睡眠时间，提醒用户应该进行合理科学的补眠。



AutoSleep 6.0 售价 18 元，需要佩戴 Apple Watch 进行详细的睡眠追踪。





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Darkroom 是一款 iOS 上出色的照片后期处理软件，日前，它发布了4.0 版本更新，主要是对新款 iPad Pro 的支持。



用户现在可以在 iPad 上充分利用大屏的优势，使用分屏功能进行操作，同时也加入了针对苹果 Smart Keyboard 的支持，借助 Smart Keyboard 快捷键操作，提升操作效率，更接近桌面版图像软件使用感觉。



iPad Pro 上的 Darkroom 采用全新 Photo Labrary，提供类似 Lightroom CC 的照片浏览方式。通过直铺式图片显示方式，让摄影师后期更直观便捷地选择照片。此外，新版也针对 iPhone 的横屏模式进行了单独设计，加入即时颜色直方图。



Darkroom 4.0 版本已经在 App Store 上架，本体免费下载，但内置的曲线、滤镜等工具需要内购才能使用。











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