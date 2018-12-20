分析师：iPhone销量下滑 苹果创收靠服务

服务业务将取代 iPhone 成为苹果创造可观收入的核心。

本周，又有一家华尔街公司下调了苹果公司的目标股价。杰弗里斯(Jeffries)的分析师蒂莫西·奥谢(Timothy O'Shea)在一份投资者报告中警告称，分析师和华尔街投资者对苹果未来财务业绩的估计“可能仍然过高”，并将苹果的目标股价从 265 美元下调至 225 美元。





除了杰弗里斯之外，许多分析师和投资公司也在下调对苹果的预期。花旗银行、摩根士丹利、瑞银和其他一些机构认为，iPhone 需求下降、智能手机市场放缓以及苹果在中国市场面临的问题，是他们对苹果未来感到担忧的原因。

报告指出，2019 财年的 iPhone 营收预计将下降 3%，苹果的全年利润将下降 4%。杰弗里斯预计明年第一季度的 iPhone 出货量为 7200 万部，全年出货量为 2.06 亿部，低于华尔街普遍预测的 7400 万部和 2.1 亿部。

奥谢在报告中称，“情况在好转之前可能会变得更糟。”他还暗示，苹果不断成长的服务业务可能是一条财务拯救之路，随着时间的推移，苹果的 iPhone 业务看起来仍足以建立一个庞大、高利润率、多元化的服务业务。

杰弗里斯和其他一些投资者认为，服务业务将取代 iPhone 成为苹果创造可观收入的核心，但并非所有人都同意这一点。麦格理(Macquarie)表示，未来几个季度，App Store 和 AppleCare 等服务的收入预计都将放缓增长。摩根士丹利则认为，苹果的服务业务在未来五年将保持 20% 的年增长率，到 2023 年，其年收入有望超过 1000 亿美元。

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