还想降级？苹果已经关闭iOS 12.1验证通道

最近几年，用户对 iOS 版本进行降级的做法已经远不如以前常见了。

本月早些时候苹果发布了 iOS 12.1.1 更新，并且在本周二将只测试了一个 beta 的 iOS 12.1.2 推送给用户。而现在，苹果已经关闭了 iOS 12.1 系统的验证通道，这意味着用户最多只能从 iOS 12.1.2 降级至 iOS 12.1.1，而无法回到 iOS 12.1。





为了确保用户使用的是最新、最安全的 iOS 版本，苹果通常会在发布 iOS 更新之后的数天内关闭之前版本的验证通道。11 月底，苹果关闭了在 10 月初发布的 iOS 12.0.1 的系统验证通道。

最近几年，用户对 iOS 版本进行降级的做法已经远不如以前常见了，这在很大程度上是因为 OTA 更新比连接电脑的 iTunes 进行更新要方便得多。此外，iOS 降级曾经很受希望 越狱 的用户的欢迎，但这些用户通常不会经常更新系统，随着 iOS 系统的完善，用户对 越狱 也不那么感兴趣了。

随着 iOS 12.1 验证通道的关闭，目前可以安装的 iOS 版本是 iOS 12.1.1 和 iOS 12.1.2。iOS 12.1.1 于本月初发布，改进了 FaceTime、iPhone XR 上的触觉反馈等功能。昨天发布的 iOS 12.1.2 则修复了 eSIM 漏洞，并且针对苹果与高通正在进行的法律战中涉及的专利问题推出了新的动画。

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