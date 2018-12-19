模块化还在路上：Mac Pro已经5年没有更新

今年 4 月，苹果证实新的 Mac Pro 将于 2019 年发布，但没有透露具体时间。

外媒 MacRumors 今日报道称，距离苹果上一次更新 Mac Pro 已经整整五年了。苹果在 2013 年 12 月 19 日发布了起售价 2999 美元的第二代 Mac Pro，这款设备搭载 12 核英特尔 Xeon E5 处理器、64GB ECC RAM、1TB SSD 以及 AMD FirePro D700 双显卡。去年 4 月份，苹果对 Mac Pro 的配置进行了调整，但是价格保持不变。





去年，在与约翰·格鲁伯(John Gruber)和其他几名记者就 Mac Pro 进行的圆桌讨论中，苹果软件工程主管克雷格·费德里吉(Craig Federighi)承认，当前 Mac Pro 所谓的“垃圾桶”设计的热容量有限，无法满足最苛刻的工作流程的需要。

他表示：“我想我们的设计陷入了死角。我们在认为需要的时候设计了一个带有 GPU 的系统，并且认为我们可以很好地提供双 GPU 架构，这就是我们需要的热极限，或者热容量，但是工作负载没有实现我们所希望的那样广泛。放置更大的单个 GPU 需要不同的系统架构，以及更大的热容量，所以很那调整。与此同时，我们的许多客户都在转向 iMac，因此我们看到了一条可以解决问题的途径，许多用户在 iMac 上并没有受到跟 Mac Pro 同样的限制。我们投入了很多精力。”

幸运的是，在经过了 1826 天的等待之后，全新的 Mac Pro 终于有望在明年年底之前发布。去年，同样是在 Mac Pro 圆桌会议上，苹果的营销总监菲尔·席勒(Phil Schiller)透露，公司正在“彻底反思 Mac Pro”，正在开发一款新版本的 Mac Pro，这将是苹果为“苛刻的 Pro 客户”设计的“最高端的、最大吞吐量的桌面系统”。

菲尔·席勒表示，新的 Mac Pro 将是一个“模块化”系统，与之一同到来的还有一款雷电显示器（Thunderbolt Display）的继任者。他说：“今年你不会看到这些产品，我们正在开发中。我们认为为那些想要 Mac Pro 模块化系统的专业用户创造一些很棒的东西是非常重要的，这需要耗费更长的时间。”

苹果在 2017 年 12 月关于 iMac Pro 的新闻稿上简要重申了 Mac Pro计划：“除了新的 iMac Pro，苹果还在为需要高性能、高吞吐量、模块化、可升级设计以及新的高端 Pro 显示器的专业用户设计全新的下一代 Mac Pro。”

根据往年的情况，苹果公司提前公布即将推出的新产品的情况并不多见，但人们越来越担心，该公司不再专注于专业用户，以至于菲尔·席勒不得不向客户道歉，并让大家放心：“我们暂停了 Mac Pro 的升级和更新，对此我们感到很抱歉，不过我们将推出一些很棒的东西来替代它。我们致力于 Mac，苹果的 Mac 团队有很多软硬件方面的人才，我们已经为未来规划了很多伟大的产品，Mac 目前仍然是苹果为专业客户提供的核心产品。”

今年 4 月，苹果证实新的 Mac Pro 将于 2019 年发布，但没有透露具体时间。关于新一代 Mac Pro 究竟会有多“模块化”还存在一些争议，但许多人希望苹果能回归到真正可升级的塔式机箱设计，就像 2006 年至 2012 年的 Mac Pro 那样。

苹果还没有公布新款 Mac Pro 的设计、功能、技术规格或价格，更多细节很可能会在 2019 年 6 月的全球开发者大会(WWDC)或者另一场苹果发布会上公布。

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