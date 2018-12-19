高通高管：苹果应认真对待中国iPhone禁令

高通法律总顾问 Don Rosenberg 表示，苹果需要非常认真对待中国法院发布的 iPhone 禁令。

苹果周二发布了 iOS 12.1.2 更新之后，高通很快在一份声明中称苹果发布的新系统并不会影响法院在中国颁布的 iPhone 禁令。而根据彭博社的报道，高通法律总顾问 Don Rosenberg 表示，苹果需要非常认真对待中国法院发布的 iPhone 禁令。





Don Rosenberg 认为，iPhone 在中国的销售禁令应该“立即影响苹果的销售”，这是一件需要严肃对待的事情。然而，苹果仍在中国销售所有型号的 iPhone，因为该公司认为自己完全遵守了法院的命令。

上周，福州市中级人民法院发布了针对部分旧款 iPhone 的禁令，受影响的机型包括 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X。Don Rosenberg 今天还证实，高通将继续提起诉讼，希望将最新的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 纳入禁售范围。

高通的这位高管表示，苹果公司有责任遵守法院的禁令，或者回到法庭证明自己的设备不再侵权。他说，禁令将继续有效，直到法院撤销禁令。自 iPhone 禁令发布以来，苹果虽然表示自己会尊重法院的裁决，但是仍继续在中国市场出售所有型号的 iPhone。

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