不只因贵！为什么苹果iPhone在印度惨败？

同一店铺，iPhone冷清到1天卖1台，中国手机1天数十台，怎么回事？

近日，《华尔街日报》发表了一篇评论文章，声称在全球智能手机销售正趋于平缓的情况下，大多数手机厂商都能从印度市场寻求新的增长，特别是来自中国的大量手机厂商，然而苹果却难以打开印度市场，在当地市场的份额持续下滑，营收远低于预期。这到底是什么原因呢？





苹果在印度市场当前的情况如何？

《华尔街日报》实地探访了当地在新德里较为繁华电子商场，他们发现其中一家 iPhone 柜台十分冷清和孤独，一天只能卖出一台 iPhone 的节奏。相比之下，那些销售三星、诺基亚或来自中国品牌的手机，例如 OPPO 和小米，一天能卖出至少 10 部手机。记者称，回到 2013 年情况完全相反，iPhone 一天能卖出多达 80 部。

文章还引用了不少知名分析机构的数据，首先是研究机构 Cana***，该机构估计印度今年迄今的 iPhone 出货量较去年同期下降 40%，苹果在印度的市场份额从约 2% 下降到了约 1%。不出意外的话，苹果整个 2018 财年在印度的收入最高金科达到 18 亿美元，这还不到苹果最初目标的一半。

过去苹果掌门人总是不予余力的表达印度市场的重要性和潜力，但是现在已经很少提及。不过，库克依然客观，认为“这只是漫漫旅程中的减速带，长期会非常非常好”

苹果在印度市场为何遭遇溃败呢？

《华尔街日报》提供了多方面原因，不过大多数原因还是在于苹果本身。

- 首要原因：价格昂贵

大多数印度人购买手机的预算不超过 300 美元，与苹果最新款 iPhone 手机的高昂售价相去甚远。

据 eMarketer 数据，印度今年预计将新增智能手机用户 3900 万。分析师估计，在印度已售出的智能手机中有超过 75% 售价不到 250 美元，95% 售价不到 500 美元。这些手机主要销自大多数印度人居住的乡村地区的独立商店。

然而，iPhone 在印度的最低定价的 iPhone，售价一般也在 550 美元左右。当然了，还有更便宜的 iPhone，也就是更老已被淘汰的机型，例如 iPhone SE，但售价也在 250 美元左右。与 iPhone 不同，中国手机厂商的策略非常积极，无论是一加、小米还是 OPPO 和 vivo，在印度推出机型非常多，而且许多机型售价不到 200 美元。

不只是印度，文章称在很多市场的消费者对手机的价格相当敏感，包括非洲国家，大多数消费者直接购买手机，并选择即付即用方式。

《华尔街日报》认为，苹果也意识到了 iPhone 的定价昂贵导致消费者对其兴趣减退，因为苹果下调了iPhone产量计划，最终的结果是股价自 11 月初以来仍累计下跌逾 25%。苹果在还就 iPhone 推出了大幅折扣，旨在提振销量。然而，即便是最便宜的苹果新设备，也只有最富有的印度人才买得起，经销商最终只能积压他们卖不出去的过剩库存。

- iPhone 不具备成本优势，进口税高

与苹果公司相比，大多数竞争对手，尤其是中国手机厂商，它们的成本优势之一是能够在印度当地生产手机。价格本来就高昂的 iPhone 从中国进口到印度还要加征 20% 关税，而对手则得以避免这项关税。

当然了，苹果也清楚这个情况，所以去年苹果就在印度南部城市班加罗尔附近建立了一家工厂，用来组装其最便宜的机型 iPhone SE，而且还计划开始售价官方零售店。但零部件生产商为进口原材料所支付的税项难以减免。

另外，印度要求外资持股 51% 以上的单一品牌零售商至少要从印度供应商那里购买30%的制造原材料，鉴于大部分智能手机零部件都是在亚洲其它地区生产，印度的这一要求对于苹果来说是一道难以逾越的障碍，而且双方谈判已经陷入停滞。

- 苹果对印度调研不充分，在面临的实际问题上十分死板

大量在印度竞争对手，尤其是来自中国的手机厂商，对其手机产品进行了明确的调整，例如延长电池寿命、推出定价较低的机型等，以满足更多的消费者。相比之下，苹果无动于衷。

《华尔街日报》表示，在印度市场苹果通常不屑于市场调研。对比下，中国手机厂商经常就一些新机型签约宝莱坞和板球明星等印度知名人物，帮忙推广新品。不仅如此，中国厂商还在印度对当地消费者的习惯进行了广泛的实地调查，例如迅速整合了能实现更好自拍效果的特殊相机等功能。

苹果所做的工作更多是调整销售策略。《华尔街日报》表示，苹果在印度已经削减了经销商数量，重拾苹果以前在高档购物中心通过第三方零售店面向较富有印度人销售产品的策略。

- 消费者对苹果 iPhone 功能兴趣不大

iMessage 和 AirDrop 相片共享等 iPhone 的软件功能对新兴市场消费者的吸引力不大，他们经常使用 Facebook 及其 WhatsApp 即时消息服务与朋友联系、阅读新闻和其他内容。

《华尔街日报》认为，苹果每次发布活动通常都会推出两款新智能手机，能够凭藉庞大的销量和不大的机型变化赚取巨额利润。但苹果一直不愿对软件和硬件进行大量改动，因为这些调整会使公司业务更加复杂、增加工作时长和其他成本，进而会危及利润率。

对比之下，中国手机厂商善于对当地消费者进行充分了解，加入大量迎合本地的功能，例如可实现更好的自拍或特殊效果的功能。文章举例了一加，称一加充分了解了印度对电池续航的需求，因为当地客户经常要在不便充电的地方长时间工作，而且在印度城市拥挤的交通中通勤的时间往往也长达数小时。

不只是印度，中国市场同样如此。尽管苹果针对中国为 Phone 增添了在当地颇为流行的双 SIM 卡功能，一年前还增加二维码扫描功能，但情况没有变得更好。据Cana***提供的数据，苹果公司目前在中国市场的占有率为 8%，明显低于 2015 年时 12.5% 的峰值水平。

- 苹果不愿改变其销售 iPhone 的传统业务模式

在印度市场，苹果仍把“饥饿营销”的重要性排在第一位，苹果希望自家的产品是消费者梦寐以求的商品，所以仅投放有限数量的产品，并且售价定在较高水平。

- 库克口中给出的原因

首先是印度卢比贬值，再者是印度市场网络问题。库克称，苹果 iPhone 在印度遇到的一个阻力是缺少高速 4G 连接，这影响到在 iPhone 上观看视频等内容的体验。

苹果仍需要非常重视印度市场

库克看好印度并非偶然，《华尔街日报》透露，苹果在 2008 年将 iPhone 引入印度，最初为 iPhone 制定的目标是通过高端零售店吸引印度富裕阶层，不过后来通过月度支付计划将目标客户扩大到了中产阶层。到 2015 年，苹果在印度的年度销售额从 2011 年的 1 亿美元左右增至逾 10 亿美元。

这引起了库克和苹果公司总部高管的关注。知情人士称，他们想把印度打造为苹果的下一个增长市场，并拟定了一个五年计划，希望到 2020 年使苹果公司在印度的销售额增至 50 亿美元。

正如库克认为印度一定是最具潜力的手机市场的观点一样，《华尔街日报》指出，在世界其他地方遭遇增长滑坡的智能手机生产商，寄望于通过拓展印度市场来挽救颓势。印度有 13 亿人口，是世界上最大的尚未被充分开发的科技市场。

据研究机构 eMarketer 的数据，目前仅 24% 的印度人拥有智能手机，而且该国智能手机用户数量增速比其他任何国家都快。

很显然，未来全球将新增 10 亿智能手机用户，主要来自印度以及其他新兴市场，例如印尼和拉美部分地区。随着 iPhone 在全球的销量开始趋平，苹果需要庞大的新兴市场。苹果能否成功吸引这些消费者购买 iPhone，一定程度上将决定了公司未来 10 年的增长情况。

《华尔街日报》最后表示，库克几乎每个季度都会前往中国，但自 2016 年以来一直未再去过印度。

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