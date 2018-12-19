礼尚往来? 苹果用安卓设备推广Apple Music

苹果 Apple Music 的官方推特账号被发现使用 Android 设备发推文。

到目前为止，我们已经看到不少关于 Android 智能手机制造商或者他们的品牌大使在 iPhone 上发推文宣传自家的产品，比如三星和华为等等。而苹果 Apple Music 的官方推特账号则被发现使用 Android 设备发推文。





今年 11 月份，美国新生代女歌手 Ariana Grande 发布了一条跟她的《Christmas & Chill》专辑相关的推文，苹果的 Apple Music 官方账号随后发了一条带有心形符号的专辑链接。YouTube 知名博主 Marques Brownlee 发现这条推文来自 Android 设备。

虽然 Apple Music 不仅适用于 iOS 设备，在 Android 设备上也可以用，但是苹果官方账号使用竞争对手的设备发布信息仍然相当尴尬。Marques Brownlee 在推特上调侃称：“从没想过我能看到这一天。”

值得一提的是，Marques Brownlee 上周刚发现三星印度使用 iPhone 版推特发布 Galaxy A9 的广告。而在那之前，他还截图吐槽了三星的尼日利亚推特账号用 iPhone 宣传 Galaxy Note 9 的 SuperAMOLED 显示屏。这位 YouTube 博主最近似乎非常热衷于这类事件，连 Apple Music 官方账号在 11 月份发的推文都挖出来了。

今年 10 月份，三星的俄罗斯代言人 Ksenia Sobchak 因在公共场合使用 iPhone X 而非她本应推广的三星手机而被三星起诉。4 月份，《神奇女侠》主演盖尔·加朵(Gal Gadot)使用 iPhone 在推特上推广华为 Mate 10 Pro。而在 2016 年，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)也使用 iPhone 发推呼吁抵制苹果。

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