IDC：Apple Watch在2022年之前都是“王者”
2018-12-19 01:39:12
陈知心
威锋网
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IDC 认为，随着时间的推移，苹果公司的智能手表将失去一些优势。
根据外媒 Cult of Mac 的报道，分析公司 IDC 的一份新报告显示，今年可穿戴设备的总销量将达到 1.253 亿部，其中智能手表约占一半。该公司预计，到 2022 年，可穿戴设备的销量将达到 1.899 亿部，增长幅度将超过智能手机和 PC。
尽管 Apple Watch 在智能手表领域可能会继续保持领先地位，但 IDC 认为，随着时间的推移，苹果公司的智能手表将失去一些优势。这与被 iOS 蚕食市场份额的 Android 系统的情况类似。今年，watchOS 占据的市场份额为 44.4%，但是 IDC 预计这一数字将在 2022 年下降到 35.8%。
而在创新方面，IDC 认为 Apple Watch 或多或少走在了正确的轨道上。该报告指出：“智能手表操作系统不仅强调用户之间的联系，也强调佩戴者与其他智能设备和系统之间的联系……预计未来会有更多关注健康的开发，智能手表将在追踪你的健康目标和检测潜在疾病方面发挥关键作用。”
另外，这份报告还对可穿戴设备行业朝多个方向的扩张进行了预测。IDC 认为，智能服装和头戴设备这两类产品的受欢迎程度将在未来五年翻一番，不过它们在整个可穿戴设备市场中仍然只是“小角色”。IDC 在报告中指出，到 2022 年，Apple Watch 可能不再是苹果唯一的可穿戴设备。此前有报道称，苹果目前正在研发一款 AR 头戴设备，可能在五年内推出。
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