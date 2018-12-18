未来iPhone可能同时支持Face ID和Touch ID

苹果最新的专利为未来 iPhone 结合两种生物识别技术带来了“渺茫”的可能性。

虽然已经拥有带人脸识别功能的 iPhone 或 iPad 的人可以不愿意再使用 Touch ID，但是苹果的指纹识别技术仍有不少粉丝。而苹果最新的专利为未来 iPhone 结合两种生物识别技术带来了“渺茫”的可能性。





据外媒 Patently Apple 报道，这项由欧洲专利局公布的苹果专利表示，使用电子设备实现生物特征认证的技术通常很麻烦。一些现有的技术，例如针对人脸识别的技术，要求用户在注册和身份验证的每次迭代过程中以相同的方式几乎完美地对齐生物特征。

偏离生物特征的对齐往往会导致错误的结果。因此，用户可能需要执行不必要的多次生物特征验证，也可能不鼓励使用生物特征验证。这也是为什么苹果选择使用 TrueDepth 相机系统，而不是使用 3D 成像来识别人脸。

这项专利确实增加了将 Face ID 和 Touch ID 应用于同一设备中的可能性，上图显示设备先尝试 Face ID，人脸识别失败后可以改用 Touch ID，此外，用户还可以选择使用密码。

需要提到的是，专利图片使用的是带 Home 键的 iPhone，不过苹果经常会使用旧机型的图片来说明原理。考虑到目前的 iPhone 已经移除 Home 键，如果苹果真的打算推出同时支持 Face ID 和 Touch ID 的 iPhone 机型，那么几乎可以肯定的是，Touch ID 将会嵌入显示屏。

该专利还提到，人脸识别技术可以与智能手表一起使用。当然，现在的 Apple Watch 并未搭载任何类型的摄像头，更不用说 Face ID 人脸识别所需的 TrueDepth 系统了。

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