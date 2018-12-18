高通表示：苹果在新系统中换动画依然侵权

2018-12-18 12:55:54
小熊老师
威锋网
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动画从之前的上滑退出改为了上滑淡出。

今天凌晨苹果向国行 iOS 设备推送了 iOS 12.1.2 的更新，其中最令人注意的是应用强制退出时的动画从之前的上滑退出改为了上滑淡出，因为这一更新涉及到此前苹果和高通在中国发生的专利纠纷。


上周，福州市中级人民法院发布了针对部分旧款 iPhone 的禁令，这项禁令基于在触摸屏上调整照片大小和管理应用程序两项专利，苹果此前也已经回应称将发布新的软件更新来解决潜在的侵权问题。

不过，高通似乎并不这么认为。在发布新系统版本不久后，外媒报道称高通相信苹果发布的新系统并不会影响法院在中国颁布的 iPhone 禁令。之前的资料显示高通曾指出iPhone的多任务操作借鉴了 Palm 的 webOS，而高通于 2014 年从惠普手中购买了此项专利，所以认定苹果侵权。高通总法律顾问认为，苹果在新系统中推出新动画的做法是“规避专利”的行为，应该立刻按照禁令停止销售相关设备。

目前，苹果方面尚未对此事发表回应。

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