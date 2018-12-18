iPhone XS电池壳曝光：“2018年秋季”发布

到目前为止，苹果销售的智能电池壳仅适用于 iPhone 6/6s/7。

在苹果推出 2018 年 iPhone 之后，我们听到了一些关于为新款 iPhone 打造的智能电池壳的消息。到目前为止，苹果销售的智能电池壳仅适用于 iPhone 6/6s/7，而且不包括 Plus 机型。





周二，Appleosophy 网站在苹果发给经销商的秋季商品销售指南中发现了更多关于 iPhone XS/XS Max 智能电池壳的细节信息。据了解，苹果在该销售指南中告诉经销商如何为 2018 年秋季的苹果硅胶和皮革保护壳做展示。

从图片上看，苹果为 iPhone XS 和 iPhone XS Max 都准备了黑色的智能电池壳。虽然电池壳的照片分辨率很低，但它确实描绘了一个苹果公司目前没有销售的保护壳：保护壳背部的凸起部分清晰可见，而且一直延伸到底部，垂直摄像头设计证实了它是一款新的产品。苹果的上一款智能电池壳是为 iPhone 7 准备的，并未使用垂直双摄开孔。

这两款配件的发布时间是“2018 年秋季”，这是苹果计划在年底前为新 iPhone 推出智能电池壳的又一迹象。Appleosophy 表示，从时间上来看，2018 年秋季将在 12 月 21 日结束，因此苹果仍有时间兑现承诺，但是新款智能电池壳的发布时间极有可能会推迟到 2019 年。

值得一提的是，在这份销售指南中，新款智能电池壳出现在“皮革”那一栏，而且只有黑色，除此之外，苹果并未提到白色的版本。苹果在之前的所有智能电池壳中都使用了硅胶材质，而且拥有多种配色。

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