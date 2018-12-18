FaceTime造成致死追尾 法院裁定苹果免责

苹果公司后来推出了一项“驾驶勿扰”功能，以避免类似的事故发生。

2014 年，iPhone 用户 Garrett Wilhelm 在开车时使用 iPhone 6 Plus 进行 FaceTime 通话，结果与另一辆车追尾。这起事故导致 5 岁的 Moriah Modistte 死亡，她的父亲 James Modistte 于 2017 年对苹果公司提起诉讼，原因是苹果没有提供安全警告或者在开车时禁用 FaceTime 的功能。





诉讼称，苹果当时拥有可以阻止 FaceTime 在车辆行驶时使用的专利技术，但没有在 iPhone 6 上使用。原告以“未能安装和实施其在 2008 年 12 月申请的更安全的设计专利”为由要求苹果公司赔偿。

“事故发生时，Garrett Wilhelm 使用的 iPhone 包含必要的硬件，可以自动禁用 FaceTime 功能……然而，苹果公司没有将 iPhone 配置成在高速公路上开车时自动锁定 FaceTime 功能，尽管他们有技术能力做到这一点。”

当时，法院判定苹果公司不应该这起事故负责，诉讼被驳回。而现在，加州一家上诉法院已经同意了这一裁决。据 BBC 报道，上诉法院裁定，苹果没有提醒 Modistte 夫妇的义务，也不应该为使用其应用程序的个人行为负责。法庭表示，Modistte 无法确定 iPhone 的设计是酿成惨剧的原因。

肇事司机 Garrett Wilhelm 则被控过失杀人罪。由于 FHI 还无法从他的 iPhone 上收集数据，他的审判已经被推迟了好几次。一旦罪名成立，他可能会被判 20 年监禁。

虽然法院裁定苹果公司不应该为当初的这起事故负责，但是该公司后来推出了一项“驾驶勿扰”功能，其目的就是为了防止 iPhone 用户在开车时使用 FaceTime 等应用程序。

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