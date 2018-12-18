苹果以旧换新：现可抵价购买iPhone XR/XS

你知道怎么用手里的旧设备向苹果抵价换新吗？

日前，苹果中国官网上线了新的 Apple GiveBack 回馈计划，和往年的以旧换新一样，苹果用户们可以通过符合条件的旧设备在官网进行评估，由苹果对其进行回收，并按评估的折抵价格进行新设备换购。







Apple GiveBack 回馈计划包含智能手机、平板电脑、台式电脑、手表和其他设备（耳机键鼠显示屏等），不限品牌和型号，安卓智能手机、平板以及其他品牌的电脑均可折抵。用户在官网点击选择种类，然后按照提示提交旧设备的序列号，描述旧设备的品牌、型号和使用情况，则可收到苹果的折抵价格评估。



即使某样电子产品不符合折抵条件，比如已经无法开机或者无法使用，苹果也可以免费为用户进行回收处理，实现变废为宝，减少环境污染。



如何向苹果申请以旧换新：







用户可通过以旧换新升级到 iPhone XR 或 iPhone XS，折抵价视折抵设备的不同情况而定。如果你愿意折抵的话，则提交设备序列号，然后填写姓名、家庭或单位的详细住址、手机号码，选择接受 GiveBack 回馈条款，就会有苹果的合作承运商来上门收取折抵设备。此外，你也可以将旧设备送到附近的 Apple Store 零售店进行折抵或者回收。











按照官网显示，手机最高折抵金额为 3745 元、平板电脑为 2445 元、台式电脑为 6730 元、手表则最高折抵 1090 元。利用旧设备折抵的金额再行购买 iPhone XR 和 iPhone XS，相当于一笔不小的价格优惠，不管大家最终是想要以旧换新也好，想要清理一下家中的电子产品垃圾也好，不妨到官网了解一下 Apple GiveBack 回馈计划。>> 点击参与 Apple GiveBack 回馈计划 <<

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